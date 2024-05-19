هالاند يتوج بالحذاء الذهبي في الدوري الإنجليزي

توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2023/2024، بعدما حقق الفوز على نظيره وست هام يونايتد بنتيجة 3/1، ضمن منافسات الجولة الـ 38 من عمر المسابقة.

ويتصدر المهاجم النرويجي إرلينج هالاند ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم، بعد نهاية المسابقة بتتويج فريقه بالبطولة.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 27 هدفًا.

كول بالمر، تشيلسي، 22 هدفًا.

ألكسندر إيزاك، نيوكاسل يونايتد، 20 هدفًا.

فيل فودين، مانشستر سيتي، 19 هدفًا.

أولي واتكينز، أستون فيلا، 19 هدفًا.

دومينيك سولانكي، بورنموث، 19 هدفًا.

محمد صلاح، ليفربول، 18 هدفًا.

سون هيونج مين، توتنهام، 17 هدفًا.

بوكايو ساكا، آرسنال، 16 هدفًا.

جارود بوين، وست هام، 16 هدفًا.