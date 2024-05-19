الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة تفتتح معرض حصاد 2024

افتتح اللواء هشام لطفي - مدير عام الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة مساء معرض حصاد ٢٠٢٤م، والذى ينظمة نادي عدسة للتصوير الفوتوغرافي برئاسة الفنان علاء الباشا وكيل الإتحاد الدولي FIAP للتصوير فى مصر وذلك بالتعاون مع الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة و ستاد الإسكندرية الرياضي وهو اكبر معرض ( فردى - جماعى ) فى مصر والذى شارك فيه ٢٠٠ فنان مصور بأكثر من ٢٠٠ عمل فنى فى ضيافة ستاد الاسكندرية الرياضي.

المعرض الجماعي يضم ٧٠ عمل فوتوغرافي عن الإسكندرية..

كما ضم ١٥ معرض فردي للفنانين المشاركين وفى ختام اليوم الفني كرم اللواء هشام لطفي الفنانين على مشاركتهم المتميزة الفعالة فى فعاليات المعرض.

تأتي أهم أهداف معرض حصاد هذا العام فى نسخته الثانية قائمة على فكرة العرض الخارجي وهو العرض على سور ستاد الإسكندرية الرياضي ودمج الفن بالرياضة.

وفى سياق متصل قى اطار الإحتفالات باليوم العالمي للمتاحف شاركت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة في فعالية "إسكندرية .. نافذة التراث" التى نظمها المتحف اليوناني الروماني بالتعاون مع الجمعية المصرية لأصدقاء مكتبة الإسكندرية .

وافتتحت الدكتورة ولاء مصطفي - مدير عام المتحف اليوناني الروماني فعالية اليوم بالترحيب بالحضور وبدأت فعاليات اليوم بتقديم الدكتورة ايمان الشهاوي- مدير التسجيل والتوثيق لمتاحف الإسكندرية ورشيد ووزارة السياحة والاثار محاضرة بالندوة الاولي عن المعالم الآثرية بالإسكندرية وتعريف التراث وضروره الحفاظ على ما ورثناه من الآباء حتي يتم توريثها للأجيال القادمه واستعراض لأهم المعابد والمقابر الاثرية يليه الندوة الثانية بعنوان "تراث الإسكندرية فى عيون الدراما المصرية " قدمها المخرج وسام الرفاعي كبير مخرجي القناة الخامسة وناقش دور الدراما في الوعي الاثري من خلال بعض الاعمال الدارمية التى تناولت ذلك الموضوع ثم الندوة الختامية بعنوان "التناول الإعلامي للتراث" قدمتها الدكتورة هدي الساعاتي - عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية و عضو الإتحاد العام للصحفيين العرب حيث تناولت العلاقة مابين التراث والإعلام فى ظل التطور التكنولوچي وتعدد وسائل التواصل الإجتماعي والاتجاه نحو عرض مقتنيات المتاحف افتراضيا و لابد من العمل على زيادة الوعي التراثي لدى طلاب المدارس بوجود ماده دراسية بأسم التوعية المتحفية؛ وختاما " تم تقديم فقرة غنائية تراثية قدمتها الدكتور هبه عامر والاستاذ حسني المعاون من أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي.

جاء ذلك بحضور أمل العرجاوي - مدير مكاتب الهيئة العامة للتنشيط السياحي بالإسكندرية ؛ مستر ماريو دى باسكوالي-قنصل عام ايطاليا، مستر يانج يي-قنصل عام الصين، حمدان القاضي- المدير التنفيذي لجمعية أصدقاء مكتبة الإسكندرية؛ دكتور محمد عبد الغني- استاذ الآثار و عضو جمعية الآثار و مقرر لجنة التاريخ و الآثار بالمجلس الأعلى للثقافة.