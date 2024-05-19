كلام فى الهوا

الأحد 19/مايو/2024 - 07:46 م 5/19/2024 7:46:40 PM

تحكى أسطورة «حصان طروادة» أن الاغريق وقفوا عشر سنوات أمام أسوار مدينة طروادة، وقد فشلوا فى اختراقها، إلا أنه أمام هذا الفشل اخترعوا حيلة جديدة، وهى بناء حصان من الخشب مليء بالجنود وتظاهروا بالانسحاب، وأعجب أهالى طروادة بالحصان واعتقدوا أنه هدية للسلام، فأدخلوه بأيديهم إلى المدينة، فخرج الجنود الذين كانوا بداخله بالليل واستطاعوا أن يُدمروا المدينة وإلحاق الهزيمة بأهل «طروادة». ومازالت هذه الأسطورة منتشرة على مر العصور بغض النظر عن مدى حقيقة هذه الأسطورة أو أنها من وحى الخيال، إلا أنها أصبحت أيقونة تناولتها العديد من الأعمال الأدبية والفنية، بل جاء ذكرها لأبو التاريخ «هيرودوت» كما يُلقب، وفى العصر الحديث تُستخدم عبارة «حصان طروادة» لمصطلح يُشير إلى طُرق الحيل والخداع، حيث يقوم شخص أو مجموعة ما بإدخال شيء ضار أو خطير إلى المجتمع من خلال أشكال أو كيانات خلسة إلى المجتمع، ويستمر هذا الكيان فى اختلاق كل القيم والأخلاق والدين، وهدفه الأساسى هدم أهم أسس المجتمع، ولعل من أهم تلك الأسس التى يقوم عليها المجتمع الشرقى فى بلد مثل مصر هو الدين، فيُحاولون ترسيخ مبادئ جديدة فى أذهان الناس ليخرجوهم عما استقر عليه إيمانهم، بذات الخديعة «حصان طروادة».

لم نقصد أحدًا!!