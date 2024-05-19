الأرصاد تحذر من الموجة الحارة.. حالة الطقس غدًا في مصر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس غدًا الاثنين 20 مايو 2024، بمختلف المحافظات، إذ حذرت من استمرار الموجة الحارة في مصر، حيث تسجل القاهرة الكبرى 41 درجة، فيما تصل درجة الحرارة على جنوب الصعيد إلى 44 درجة.

حالة الطقس غدًا في مصر

وتشهد البلاد منذ عدة أيام أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، حارة على السواحل الشمالية، مائلة للحرارة ليلاً على أغلب الأنحاء.

ونوهت الأرصاد، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، إلى أن التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.

وتنشط الرياح، خلال حالة الطقس غدًا على مناطق من جنوب الصعيد، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجة الحرارة غدًا في مصر

تسجل درجة الحرارة العظمى المتوقعة غدًا على جنوب سيناء 39 درجة، فيما تسجل الصغرى 28 درجة، وفي شمال الصعيد تسجل درجة الحرارة العظمى 42، والصغرى 26 درجة.

وتصل درجة الحرارة غدًا على جنوب الصعيد العظمى 44 والصغرى 29 درجة.

درجات الحرارة غدًا على القاهرة

من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى غدًا على القاهرة والوجه البحري نحو 41 درجة، فيما تسجل درجة الحرارة الصغرى 28 درجة.

وتصل درجة الحرارة غدًا على السواحل الشمالية العظمى لـ33، والصغرى 24 درجة.