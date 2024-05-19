محافظ الغربية يتابع رصف طريق كوبري دفرة حتى مصنع تدوير القمامة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أعمال الرصف والتطوير الجارية بطريق مصنع تدوير القمامة بدفرة حيث تم نهو جميع طبقات الجسر والاساس و تم رش طبقة MCO بطول 1 كيلو وعرض 8 متر ، بنسبة تنفيذ 80%.

أعمال الرصف والتطوير مستمرة ببسيون..

كما تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أعمال إزالة ورفع طبقة الأسفلت القديمة و المتهالكة بشارع عمر زعفان ببسيون، تمهيدا لأعمال الرصف بطول 450م .



وشدد المحافظ خلال متابعته، على أهمية المتابعة المستمرة على أرض الواقع للوقوف على حجم الأعمال المنفذة بالطرق الجاري رصفها بنطاق المحافظة وتكثيف الجهود لرفع نسب التنفيذ لنهو الأعمال في أسرع وقت ممكن لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين وتقديم خدمات أفضل لهم.