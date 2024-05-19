مباراة الزمالك ضد نهضة بركان (0-0) اليوم في نهائي الكونفيدرالية

مباشر الآن يلا شوت.. مباراة الزمالك ضد نهضة بركان (0-0) اليوم في نهائي الكونفيدرالية قبل بضع دقائق من انطلاق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية، كانت تحتل هذه المباراة المرتقبة صدارة محرك البحث “جوجل”، يبحث مشجعو الزمالك عن وسائل لمشاهدة المباراة مباشرة، بعدما انتهت المباراة الأولى بتفوق فريق نهضة بركان المغربي بنتيجة 2-1.

مباراة الزمالك ضد نهضة بركان (0-0) اليوم في نهائي الكونفيدرالية

وتتسم هذه المباراة بالأهمية الكبيرة للزمالك الذي يتطلع إلى تعويض خسارته في لقاء الذهاب الذي جرى على أرض المنافس ،بفضل جماهيره الوفية ويأمل الفارس الأبيض في الحصول على الدعم اللازم لتحقيق الانتصار واستعادة التوازن والتأهل إلى قمة التتويج.

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اضغط هنا لمشاهدة مباراة الزمالك ونهضة بركان بث مباشر يلا شوت

وفي المقابل يسعي نادي نهضة بركان المغربي بقيادة معين الشعباني لتحقيق الفوز أو التعادل في المباراة، من أجل حسم اللقب والتتويج بكأس الكونفدرالية للمره الثالثه في تاريخه.

وكان قد انتهت موقعه الذهاب الأسبوع الماضي علي ملعب البلدي ببركان لصالح نهضة بركان بنتيجة “2/1”.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

من المقرر أن تنطلق صافرة مباراة الزمالك ونهضة بركان الليلة في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة والسعودية والعراق والكويت واليمن ولبنان وسوريا والصومال، وفي تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس.

كما ستنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت الإمارات-أبوظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ونهضة بركان

من المقرر أن تذاع أحداث مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية الناقل الحصري والوحيد لجميع مباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

بينما يمكنكم مشاهدة أحداث مباراة الزمالك ونهضة بركان عبر قناة بي إن سبورت 6 بتعليق علي محمد علي وجواد بده .