غدا.. قطع المياه عن مركزى الفيوم وسنورس لأعمال الصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم في بيان اعلامي لها اليوم الاحد أنه نظراً لاعمال الصيانه لازمة لخط المياه قطر ٥٦٠مم بولي إيثيلين بقريبة نقاليفه مركز سنورس ، مما يستلزم قطع المياه لمدة 8 ساعات لنهو الاعمال اعتبارا من الساعة 12 ظهراً حتي 8 مساءا غد الاثنين .

اكدت الشركة ان المناطق المتاثرة فى مركز الفيوم قريتى الدالي – حرفوش وفى مركز سنورس قرى التوفيقية -ترسا-السعيدية - نقاليفة - سنهور البحرية - المنطقة السياحية - وتوابعهم .

طالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.

انقطاع سابق للمياة ..

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم،قد اعلنت في بيان إعلامي لها، السبت، أنه نظرًا لأعمال الصيانة اللازمة لمحولات الكهرباء لمحطة العزب الجديدة المرحلة الأولى، مما يستلزم قطع المياه لمدة ٦ ساعات لنهو الأعمال اعتبارًا من الساعة ١١ مساء اليوم السبت وحتي الساعة ٥ صباح يوم غدٍ الأحد .

أكد بيان الشركة أن المناطق المتأثرة هى مدينة الفيوم جميع أنحاء المدينة ومركز الفيوم ما عدا دسيا - المناشي - بني صالح - زاوية الكرادسة – وتوابعهم ,و مركز ومدينة اطسا المركز والمدينه ما عدا تطون - قصر الباسل - الغرف - الحجر – وتوابعهم ومن مركز ابشواي العجمين - طبهار - النصارية - السنجا – وتوابعهم

ومركز سنورس مطرطارس - الكعابي - جرفس - ابو عيطة – وتوابعهم ومركز يوسف الصديق : النزلة - الحامولي - الشواشنة - وتوابعهم

طالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بالمناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع.