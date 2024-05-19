ضبط 64 كيلو لحوم غير صالحة بمحل جزارة في حملة مكبرة بالمحلة

اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، استمرار و تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية وجميع المنشآت الغذائية في الأسواق لتأمين كافة السلع الغذائية المعروضة والتأكد من سلامتها لحماية المواطنين من الأغذية الفاسدة .

جاء ذلك خلال متابعته نتائج الحملة المكبرة التي قامت بها اللجنة العليا للرقابة على الأسواق والمشكلة بقرار المحافظ ، بعضوية كلا من مدراء مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، الطب البيطري، سلامة الغذاءً، بشارع الترعة وعزبة أبو دراع وميدان الشون والششتاوى و شارع وأبو النور ونطاق حي ثان المحلة الكبرى ،للرقابة والتفتيش على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك والقيام بمراقبة أسعار السلع والمواد الغذائية والتأكد من توافرها بكميات كافية وصلاحيتها للاستهلاك واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي محاولات لاحتكار السلع أو زيادة أسعارها.

وخلال الحملة قامت الجهات المختلفة بضبط 64 كيلو لحمة غير صالحة للاستهلاك الادمي بمحل جزارة شهير واعدام 13 كيلو 750 جرام لحوم ومصنعات لحوم فاسدة وضبط شكارة دقيق خبز مدعم بمخبز للخبز السياحي وتحرير 66 محضرا .

حيث قامت مديرية الطب البيطري بضبط 56كيلو لحمة بقرى بالعظم ذبح خارج السلخانة ويشتبه في صلاحيته للاستهلاك الادمي وذلك بمحل جزارة شهير بشارع الترعه بالمحلة كما تم ضبط 8 كيلو لحمة مفرومه بمطعم بالشون مشتبه بصلاحية وبدون بيانات ، وقامت مديرية الصحة بالغربية بتحرير 26 محضرا منهم عدد14 محضر مخالفة المادة 96 بعدم وجود اشتراطات صحية وعدد 12 محضر مخالفة المادة 97 عدم حمل شهادة صحية ،كما قامت الإدارة البيطرية بالاشتراك مع الصحة بإعدام سبعة كيلو وربع مفروم حوواوشى و اثنين كيلو كبدة،اثنين كيلو وثمانمائة جرام سجق ،وكيلو وثمانمائة جرام بانية غير صالحة للاستهلاك الأدمي بإجمالي ثلاثة عشر كيلو وسبعمائة وخمسون جراما.



كما قامت مديرية التموين بتحرير5 محاضر عدم اعلان عن الاسعار وضبط شيكارة دقيق خبز مدعم بمخبز للخبز السياحي ، كما قامت هيئة سلامة الغذاء بإعدام 2 كيلو جبنة إضافة لعشرة اكياس بهارات وتم تحرير 34 محضرا .

وقد قدم المحافظ الشكر لفرق العمل المشاركه في الحملات التفتيشيه واكد على استمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة والمخابز والسلاسل التجارية والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي و المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات الغذائيه المعروضة وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين بالإبلاغ عن اي مخالفات تخص السلع الغذائية او الخبز السياحي من حيث الجودة والصلاحية و المبالغة في الأسعار او عدم الاعلان عنها في المخابز والمطاعم ، مطاعم المأكولات الشعبية ،والهايبر ماركت ومحلات الجزارة والاسماك، أو عن محاولات التجار لاحتكار السلع أو الإبلاغ عن المخازن التي يتم تخزين السلع فيها لفترات طويلة بهدف تعطيش الأسواق، وذلك من خلال "مبادرة الغربية بتتغير بيكم" على خدمة الواتس آب على الأرقام (٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٦ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٧ و ٠١٥٥٠٥٠٢٨٣٤) أو عبر غرفة عمليات المحافظة ٠٤٠٣٣٤١٢٣٣ .