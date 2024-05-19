مشاهدة حية.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت اليوم في نهائي الكونفيدرالية 2024/2023

مشاهدة حية.. بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان يلا شوت اليوم في نهائي الكونفيدرالية 2024/2023 ، تتجه أنظار جماهير الفارس الأبيض، لمشاهدة حية من بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي الكونفيدرالية 2024/2023، باعتبارها لقاء حسم اللقب الإفريقي الغالي لكل فريق، حيث يسعى نادي الزمالك إلى مصالحة جماهيره العريضة بعد موسم للنسيان، والتواجد في مركز لا يليق بتاريخ الأبيض على الإطلاق

خاصة بعد انتهاء مباراة الذهاب بتفوق النادي المغربي بنتيجة 2-1؛ لهذا ستعمل كتيبة جوزيه جوميز على الضغط منذ أول دقيقة، ومحاولة استغلال التواجد الجماهيري الكبير في ستاد القاهرة، لإحراز هدف التقدم، الذي يحتاجه الزمالك اليوم من أجل التتويج رسميًا، وكل ما سبق يجعل عشاق الساحرة المستديرة يبحثون عن مباراة الزمالك بث مباشر اليوم ضد نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية الإفريقية.

بث مباشر مشاهدة مباراة الزمالك ضد نهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

يخوض الزمالك مباراة اليوم بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز تحت شعار "لابديل عن الفوز" من أجل حصد لقب الكونفدرالية، وحذر المدير الفني لاعبيه من استقبال أهداف تزيد من صعوبة مهمة الفريق في اللقاء، وشدد على ضرورة التركيز خلال الـ90 دقيقة.

وفي المقابل يتطلع فريق نهضة بركان بقيادة معين الشعباني لتحقيق الفوز أو التعادل في لقاء اليوم من أجل التتويج بلقب الكونفدرالية، وكان الفريق المغربي اختتم تدريباته مساء الأمس على ستاد القاهرة الدولي استعداداً للقاء اليوم.

وكان الزمالك قد خسر مباراة الذهاب أمام نهضة بركان بنتيجة 2-1 في المغرب. والآن، يحتاج الفريق المصري إلى الفوز بأي نتيجة في المباراة العودة للتتويج بلقب الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه، بعد التتويج بها في عام 2019.

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تشكيل الزمالك

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلاً من، محمد صبحي وياسر حمد وزياد كمال ويوسف أوباما وسيد عبد الله "نيمار" ومهاب ياسر ومصطفى شلبي وسامسون أكينيولا وناصر منسي.

تشكيل نهضة بركان

حراسة المرمى: حمزة حمياني

خط الدفاع: حمزة الموساوي - إيسوفو دايو – عبد الحق عسال - عادل تاحيف.

خط الوسط: أيوب خيري – محمد المرابط – ياسين البحيري.

خط الهجوم: يوسف الفحلي – فاليري باسيني - يوسف مهيري.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام نهضة بركان

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع : أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – حمزة المثلوثي – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – أحمد حمدي – إبراهيما نداي – أحمد مصطفى "زيزو".

خط الهجوم : سيف الجزيري.

بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم على القنوات المفتوحة الناقلة في نهائي الكونفيدرالية

ستتمكن الجماهير المصرية من متابعة بث مباشر مباراة الزمالك ضد نهضة بركان اليوم في نهائي الكونفيدرالية مجانًا، وذلك بواسطة القنوات المفتوحة الناقلة لهم فقط، وهي شبكة قنوات "On time sports" المفتوحة، وذلك نتيجة تبعيتها إلى التلفزيون الأرضي المصري، الذي يحق له إذاعة مباريات كافة الفرق في المنافسات الخارجية مباشرة.

وذلك بالنسبة للمباريات المقامة داخل حدود جمهورية مصر العربية؛ وبالتالي فإن تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية الآتي، سيتيح مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم، ولكن لابد من إتباع الخطوات الموضحة في هذا الجدول أولًا، لتشغيل القناة المفتوحة بكل سهولة وبجودة عالية.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية فصل جهاز الريسيفر عن شاشة التليفزيون من زر البث توصيل إريال استقبال أرضي بالتليفزيون حال عدم وجود القناة اضغط على الإعدادات الموجود بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على الزر الخاص بالقنوات عليك بعمل توليف إعداد القناة واضغط توليف تلقائي اختر بحث رقمي وسجل التردد UHF32 وسوف يتم تثبيت القناة

مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد نهضة بركان اليوم في إياب نهائي الكونفيدرالية

وتأتي قناة "Bein sports 6"، باعتبارها المسؤولة عن إتاحة مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية 2024/2023، إذا هي القنوات الناقلة رسميًا وحصريًا، لنقل منافسات الكاف مباشرة، للجماهير التابعين لها داخل منطقة الشرق الأوسط وشمال قارة إفريقيا؛ لهذا فإن تردد قناة بين سبورتس 6 المكتوب في هذا الجدول، سيعرض مشاهدة بث مباشر مباراة الزمالك ضد نهضة بركان اليوم.

تردد قناة بين سبورتس 6

القمر الصناعي: نايل سات. التردد: 11054. معدل الاستقطاب: أفقي. معدل الترميز: 27500. معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان اليوم في نهائي كأس الكونفيدرالية

ولإرضاء الجماهير المصرية والمغربية، حددت قناة بين سبورت 6، معلق مباراة الزمالك ضد نهضة بركان بث مباشر اليوم في إياب نهائي كأس الكونفيدرالية 2023-2024، ليكون المعلق المصري علي محمد علي عبر القناة الصوتية الأولى، والمغربي جواد بدة على القناة الصوتية الثانية.

قائمة الزمالك ضد نهضة بركان

ويخوض الزمالك المباراة بقائمة تضم، محمد عواد و محمد صبحي و معاذ علاء الدين و عمر جابر و حمزة المثلوثي و حسام عبد المجيد و ياسر حمد وأحمد فتوح و نبيل عماد دونجا و محمد شحاتة و أحمد حمدي و زياد كمال و سيد عبد الله "نيمار" و ترافيس موتيابا و محمد عاطف و مهاب ياسر و إبراهيما نداي و يوسف أوباما و مصطفى شلبي و أحمد مصطفى "زيزو"و سيف الجزيري و ناصر منسي و سامسون أكينيولا.

غيابات الزمالك اليوم ضد نهضة بركان

ويغيب كل من محمود حمدي "الونش" ومحمد عبد الشافي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" ومصطفى الزناري للإصابة و محمد أشرف "روقا" ومحمود علاء لأسباب فنية، بخلاف الثلاثي عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر لعدم القيد بالقائمة الأفريقية.

حكم مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

سيتولى الحكم السنغالي عيسى سي إدارة المباراة، وسيتم استخدام تقنية الفيديو المساعد (VAR) بوجود الحكم الجابوني بيير أتشو.

موعد مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

تُقام المباراة اليوم الأحد، الموافق 19 مايو 2024، في تمام الساعة 8 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، والساعة 6 مساءً بتوقيت المغرب.

معلق مباراة الزمالك ونهضة بركان في نهائي كأس الكونفدرالية

وسيكون المعلقين المصري علي محمد علي والمغربي جواد بدة.