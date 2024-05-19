المبعوث الأمريكي الخاص: "لا يمكن لأي من الطرفين الفوز في حرب السودان"

في 26 فبراير، أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تعيين توم بيرييلو مبعوثا خاصا للولايات المتحدة إلى السودان لتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز الجهود لإنهاء الأعمال العدائية، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة.

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن

ووفقا لبلينكن، سيعمل المبعوث الخاص أيضا على تمكين القادة المدنيين السودانيين ودفع مشاركة الولايات المتحدة مع الشركاء في إفريقيا والشرق الأوسط والمجتمع الدولي لصياغة نهج موحد لوقف الصراع الذي لا معنى له، ومنع المزيد من الفظائع، وتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بالفعل خلال الحرب المستمرة بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع.

جاء ذلك خلال حوار في راديو مزاج

يقوم المبعوث الخاص بيرييلو بجولة في منطقة شرق إفريقيا ، وقال لراديو تمازج خلال مقابلة حصرية إنه لا يمكن لأي من الطرفين الفوز في الحرب وأن الطريق الوحيد للسلام هو حوار شامل من قبل الشعب السوداني.

يشارك رؤيته حول الأزمة في السودان وخلفيته وجهود الحكومة الأمريكية لدعم السلام ووصول المساعدات الإنسانية في المنطقة.

كما يناقش المبعوث الخاص بيرييلو التحديات المستمرة والحاجة الملحة للتعاون الدولي لإنهاء الصراع ومعالجة الأزمة الإنسانية المتفككة.

فيما يلي مقتطفات محررة:

سؤال: هل يمكنك إخبارنا بالمزيد عن نفسك? قد يرغب جمهورنا في معرفة المزيد عنك.

أنا توم بيريلو ولدت وترعرعت في تشارلز هيل ، فيرجينيا ، على بعد ساعتين من واشنطن العاصمة. شعر والداي أنهما اختبرا الحلم الأمريكي، جاء والدي من مهاجرين إيطاليين وأمي أيرلندية.

لقد غرسوا في داخلي شعورا بالامتنان لكوني ولدت في أمريكا مما حفزني على خدمة الآخرين الذين لم تتح لهم نفس الفرص.

كثيرا ما أقول إنني بدأت هذا العمل بدافع الشعور بالذنب ، لكنني بقيت من أجل الفرح. بدأت مسيرتي المهنية بقضايا العدالة وكانت نقطة التحول بالنسبة لي هي العمل مع نساء السوق ومجموعات المجتمع المدني في سيراليون خلال السنة العاشرة من حربهم الأهلية الوحشية. لقد تخلى العالم عن سيراليون ، معتقدا أنها ستكون منطقة حرب دائمة، ومع ذلك، كانت هؤلاء النساء مصممات على تأمين مقعد على طاولة المفاوضات والمطالبة بالسلام.

لقد نجحوا ، وكان لي شرف مشاهدة هذا التحول والمساهمة فيه، لقد ألهمتني رؤية بلد يتغلب على ماضيه الذي مزقته الحرب ويكسر حلقات العنف والإفلات من العقاب، كان عمل حياتي يدور حول دعم وتمكين الناس ، وخاصة النساء والشباب ، لتحقيق إمكانيات جديدة في بلدانهم ومجتمعاتهم.

س: سيد توم، هل يمكن أن تخبرنا عن جولتك الأخيرة حول المنطقة وما الذي يجعل هذه الرحلة مختلفة عن سابقتها؟

عندما توليت هذا المنصب، أوضح الرئيس جو بايدن والوزير بلينكن أن مهمتي هي الوقوف إلى جانب شعب السودان، وللقيام بذلك بشكل فعال، كنت بحاجة إلى الاستماع مباشرة من الشعب السوداني، وخاصة أولئك الذين تم تهميشهم، مثل النساء والشباب.

في هذه الجولة، التقينا بالعديد من اللاجئين السودانيين في مصر ونيروبي وأوغندا. كما استخدمنا التكنولوجيا الرقمية للتواصل مع الناس داخل السودان، والاستماع إلى تجاربهم في أماكن مثل الخرطوم وأم درمان وزمزم.

خلال هذه المحادثات، ظهرت رسالة واحدة واضحة مرارا وتكرارا: الحاجة الملحة لإنهاء الحرب وضمان وصول الغذاء والدواء إلى كل ركن من أركان السودان.

هذه أجندة توحد الشعب السوداني، على الرغم من الجهود المبذولة لتقسيمه. إن الدعوة إلى السلام والمساعدات الإنسانية هي الرسالة الأقوى والأكثر اتساقا التي أسمعها من الشعب السوداني.

س: منذ اندلاع الحرب في السودان، لم تكن الولايات المتحدة تركز بشكل كبير على السودان. لماذا يتغير هذا الآن؟

منذ البداية، اهتمت الولايات المتحدة بالسودان. التغيير الآن هو أن لدينا المزيد من الحلفاء في المنطقة وحول العالم الذين يدركون خطورة الأزمة.

لسوء الحظ ، يرجع هذا الاهتمام المتزايد إلى تدهور الوضع. ولا يؤثر الصراع الآن على شعب السودان فحسب، بل على المنطقة بأسرها، إننا نشهد انتشارا للاجئين، وخطابا استقطابيا متزايدا، ومشاركة الجماعات العرقية مع السكان العابرين للحدود، بالإضافة إلى ذلك، تنخرط المزيد من الجهات الفاعلة والحكومات الأجنبية في الصراع دون اعتبار لمستقبل السودان.

لقد تطورت هذه الأزمة من قضية سودانية إلى قضية إقليمية، ونتيجة لذلك، يجتمع المزيد من النظراء من أفريقيا والاتحاد الأفريقي والخليج وأوروبا للمطالبة بإنهاء الحرب، هذا الاصطفاف السياسي الموحد أمر بالغ الأهمية ويمثل تحولا كبيرا عن العام الماضي.