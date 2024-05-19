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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

70 شهيدا خلال آخر 24 ساعة بغزة.. وبرنامج الأغذية العالمي يُحذر من مجاعة شمال القطاع

شهداء غزة
شهداء غزة

أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 8 مجازر في القطاع، أسفرت عن استشهاد 70 شخصًا وإصابة 110 آخرين، خلال الساعات الـ24 الماضية. 

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وأضافت الوزارة  في بيان صحفي  أن تحديث اليوم يرفع حصيلة الشهداء بالقطاع منذ بداية الحرب الإسرائيلية عليه في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 35 ألفا و456 شهيدا، إضافة إلى 79 ألفا و476 مُصابا، موضحة أن هذه الأعداد لا تتضمن المفقودين والضحايا تحت الركام، الذين تمنع الحرب طواقم الإسعاف والمُنقذين من الوصول إليهم وانتشالهم.

وقالت مصادر طبية بالقطاع "إن مدفعية الاحتلال الإسرائيلي قصفت مستشفى العودة في جباليا شمال قطاع غزة قبل أن تحاصره، وتمنع المواطنين والطواقم الطبية من الدخول إليه أو الخروج منه، ما تسبب بصعوبة تقديم الخدمات العلاجية للمصابين والمرضى"، لافتة إلى أن جيش الاحتلال أعاد تجريف محيط مستشفى العودة. 

ومن جانبه، أكد برنامج الأغذية العالمي الحاجة لوصول "آمن ومستدام" للمساعدات من أجل منع المجاعة في شمال قطاع غزة، محذرا من أن تصعيد القتال في شمال غزة سيعرض الوصول إلى معبر بيت حانون للخطر، ويهدد التقدم المحرز في إيصال المزيد من المساعدات إلى شمال القطاع.

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