الجنيه يحقق مكاسب أمام 6 عملات عربية

واصل الجنيه المصري تحقيق مكاسبه مقابل 6 عملات عربية خلال التعاملات المبكرة من جلسة، اليوم الأحد، بداية تعاملات الأسبوع ، بعد المكاسب التي حققها مقابل الدولار الأمريكي .

الجنيه المصري

وتراجع سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري فى البنك الأهلي المصري، إلى مستوى 152 جنيها للشراء بتراجع 54 قرشاً، 154.57 جنيه للبيع بتراجع بلغت قيمتها 1.76 جنيه.

كما انخفض سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه المصري ليصل إلى مستوى 12.49 جنيه بتراجع 12 قرشا، 12.52 جنيه للبيع بتراجع بلغت قيمته 11 قرشاً.

وانخفض سعر صرف الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري بقيمة 12 قرشًا بعدما تراجع إلى مستوى 12.77 جنيه للشراء، و12.90 جنيه للبيع.

وهبط سعر صرف الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري ليصل الى مستوى 124.16 جنيه للشراء بتراجع بلغ 8 قروش، و125.52 جنيه للبيع بتراجع بلغ نحو 52 قرشا.

وانخفض سعر صرف الريال القطري مقابل الجنيه المصري إلى مستوى 11.88 جنيه للشراء بتراجع بلغ 12 قرشا، و12.88 جنيه للبيع بتراجع 10 قروش.

وتراجع سعر صرف الدينار الأردني مقابل الجنيه المصري مستوى 65.58 جنيه للشراء بتراجع بلغت قيمته 64 قرشاً، و66.30 جنيه للبيع بتراجع بنحو 61 قرشًا.

وكان الدولار قد سجل انخفاضاً بنحو 44 قرشاً أمام الجنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي. حيث تراجع سعره في السوق الرسمية إلى مستوى 46.85 جنيه بنهاية تعاملات جلسة الخميس الماضي، مقارنة بسعر صرف يوم الخميس قبل الماضي والتي كان يجري تداولها عند مستوى 47.29 جنيه.

السيولة الدولارية

السيولة الدولارية

جاء ذلك مع استمرار تحسن السيولة الدولارية وارتفاع حصيلة الصفقات الاستثمارية الخارجية التي أعلنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية. وقبل أيام، أعلن البنك المركزي المصري، أن صافي الاحتياطات الأجنبية سجل 41 مليار دولار بنهاية شهر أبريل 2024 مقارنة بنحو 40.36 مليار دولار في نهاية شهر مارس 2024 بارتفاع قدره نحو 700 مليون دولار.

وكانت الاحتياطات المصرية من النقد الأجنبي قد سجلت زيادة بأكثر من 5 مليارات دولار خلال شهر مارس الماضي، وهو ما جاء عقب إعلان الحكومة المصرية عن إتمام صفقة مشروع رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.