لخسارة الوزن.. طريقة عمل شوربة الدجاج بالفريك والكرفس

شوربة الدجاج بالفريك والكرفس من الوصفات السريعة التي يمكنك تحضيرها عن الشعور بالجوع، فتتميز بمذاق شهي ولذيذ، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها.

شوربة الدجاج بالفريك والكرفس

طريقة عمل شوربة الدجاج بالفريك والكرفس

المقادير

- صدر الدجاج : 200 جم (مقطع قطع صغيرة)

- معجون الطماطم : ملعقة كبيرة ونصف

- مرق دجاج : 2 كوب

- الزبدة : 2 ملعقة كبيرة

- البصل : 1 حبة (مفروم)

- روزماري : ملعقة صغيرة

- الجزر : ربع كوب (مقطع قطع صغيرة)

- الكرفس : ربع كوب (مفروم)

- الفريك : نصف كوب (منقوعة)

- الزنجبيل : نصف ملعقة صغيرة (مطحون)

- فلفل أسود : رشّة

- ملح : حسب الرغبة

- بقدونس : 2 ملعقة كبيرة

طريقة التحضير

في قدر على النار، ضعي الزيت والزبدة واتركيهم حتى تذوب الزبدة، ثم أضيفي صدر الدجاج المقطع وقلبيه حتى يتغير لونه.

أضيفي البصل فوق الدجاج وقلبي، ثم أضيفي الكرفس والجزر، وحركي المكونات قليلاً حتى تتحمر.

أضيفي الفريكة المنقوعة والمغسولة إلى الخليط، وتبلي بالملح، والفلفل الأسود، والزنجبيل وقلبي حتى تتفتح (تنفش) حبات الفريكة.

أضيفي معجون الطماطم، والروزماري، ومرق الدجاج، واتركيها حتى تغلي وتنضج المكونات.

أضيفي البقدونس واتركي الشوربة تغلي لمدة دقيقة على النار.

فوائد تناول الكرفس

مغذيات وترطيب

يعد عصير الكرفس مصدرًا جيدًا للترطيب نظرًا لمحتواه العالي من الماء، مما يساعد على تجديد السوائل في الجسم، فعصير الكرفس المليء بالعناصر الغذائية الأساسية، بما يشمل الفيتامينات مثلA وK وC والمعادن المختلفة، يساهم في الحصول على مدخول غذائي متكامل.

خصائص مضادة للالتهابات

يحتوي الكرفس على مضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات، التي تساعد في تقليل الالتهاب في الجسم، مما قد يفيد الأفراد الذين يعانون من حالات التهابية.

دعم صحة القلب

تساهم المركبات مثل الفثاليدات الموجودة في الكرفس في خفض ضغط الدم، وتعزيز صحة القلب والأوعية الدموية. يمكن أن يساعد محتوى الألياف في الكرفس أيضًا في الحفاظ على مستويات الكوليسترول الصحية.

تحسين أداء الجهاز الهضمي

يمكن أن يساعد عصير الكرفس في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال العمل كمدر طبيعي للبول، مما يساعد على طرد السموم. كما أن توافر الألياف يدعم حركات الأمعاء المنتظمة ويقلل من خطر الإمساك.

التحكم في الوزن

بفضل محتواه المنخفض من السعرات الحرارية ومحتواه العالي من الماء، يمكن أن يكون عصير الكرفس إضافة مفيدة لخطة التحكم في وزن الجسم، حيث يوفر العناصر الغذائية دون سعرات حرارية زائدة.