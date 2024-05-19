جنوب أفريقيا|زوجاكوب زوما يأخذ صرخة المعركة الانتخابية

قدم رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما، عرضا في بلدة سويتو التاريخية أثناء حملته الانتخابية للحصول على أصوات في الفترة التي تسبق الانتخابات العامة في 29 مايو.

رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما

وسار محاربو الزولو، حول استاد أورلاندو برماحهم ودروعهم، وغنى رجال يرتدون ملابس مموهة ورقصوا على أنغام الأغاني الثورية.

في حين قدم بعض المطربين المشهورين في جنوب أفريقيا، بمن فيهم مغني الراب بيج زولو، الترفيه للحشد الذي كان قريبا من طاقته الاستيعابية.

بالنسبة لأنصار زوما ، كان الانقلاب الكبير هو وجود الرجل المعروف باسم ملك الديسكو ، بابا بيني.

بعد أن أعلن استقالته من حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، الحاكم الأسبوع الماضي ، انضم الآن إلى الحزب الجديد للرئيس السابق ، والذي يترجم إلى رمح الأمة:"اتحدوا أفريقيا، اتحدوا جنوب أفريقيا".

ورأى أنصار زوما، أن وجود بابا بيني، الذي ينحدر من مجتمع تسونجا الصغير، مهم بقدر ما يتحدى التصورات بأن دعم الرئيس السابق يأتي فقط من جماعته العرقية من الزولو ، وهي الأكبر في جنوب إفريقيا.

لكن جاذبية النجوم في التجمع لم تكن سوى الرئيس السابق البالغ من العمر 82 عاما.

وانفجر الحشد في هتافات "زوما، زوما" أثناء دخوله الملعب، في حين ركعت ابنته دودوزيل زوما-سامبودلا ذات النفوذ المتزايد أمامه وعانقته قبل أن يأخذ مقعده على المسرح.

إنها تعمل في ما يسمى بـ "النواة الوطنية" للحزب ، حيث أخبرت مؤخرا: "من الواضح أن والدي هو الرأس ، وأنا الرقبة".

وكان قرار زوما بعقد أكبر تجمع انتخابي له في سويتو مهما لأنه معقل لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي في قلب جنوب أفريقيا الاقتصادي في غوتنغ.

تتمتع سويتو أيضا برمزية سياسية عميقة لأنها كانت في طليعة النضال ضد نظام الفصل العنصري ، والذي انتهى بصعود حزب المؤتمر الوطني الأفريقي إلى السلطة في عام 1994.

ولكن الآن، بعد 30 عاما، يخاطر حزب المؤتمر الوطني الأفريقي بفقدان أغلبيته المطلقة لأنه يواجه تهديدا من حزب زوما المنشق، فضلا عن أحزاب المعارضة الأخرى.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، كان زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي والرئيس سيريل رامافوزا صعبا في الحملة الانتخابية في مقاطعة كوازولو ناتال مسقط رأس زوما.

وفي كلمة ألقاها أمام الناخبين يوم السبت في بلدة مانديني على بعد حوالي 100 كيلومتر (62 ميلا) من مدينة ديربان الساحلية، قال رامافوسا إن خلق فرص عمل هو أولويته، محذرا "الأحزاب الصغيرة" مثل MK، الاختصار الذي يعرف به حزب زوما ، من أنهم ينظرون بازدراء إلى حزب المؤتمر الوطني الأفريقي على مسؤوليتهم.

وأضاف رامافوسا:" هذه الأحزاب الصغيرة، عضو الكنيست ماذا لا يعرفنا حقا، إنهم يعرفون عنا فقط من وسائل الإعلام، سيعرفوننا في 29 مايو".

وأطاح رامافوسا بزوما من منصبه كرئيس في عام 2018، بعد صراع شرس على السلطة، بلغ ذروته بتخلي الرئيس السابق عن حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في ديسمبر الماضي والقيام بمحاولة جديدة للسلطة تحت راية عضو الكنيست.

ولم تصدر أعلى محكمة في جنوب أفريقيا بعد حكما بشأن ما إذا كان زوما يمكن أن يكون نائبا في البرلمان المقبل. وتقول اللجنة الانتخابية إن الدستور يمنع أي شخص حكم عليه بالسجن لأكثر من 12 شهرا من القيام بذلك.

وحكم على زوما بالسجن 15 شهرا في عام 2021 بعد إدانته بازدراء المحكمة لتحديه أمرا بالمثول أمام لجنة تحقيق تحقق في الفساد خلال فترة رئاسته.

لكن محاميه يقولون إنه يحق له أن يصبح نائبا في البرلمان حيث تم تخفيض عقوبته إلى ثلاثة أشهر بعد إطلاق سراح رامافوسا من السجن فيما ينظر إليه على نطاق واسع على أنه محاولة لاسترضاء أنصار الرئيس السابق الغاضبين.

وقال فيسفين ريدي، المسؤول الكبير في عضو الكنيست، لبي بي سي إنه يتوقع أن تصدر المحكمة حكمها هذا الأسبوع. وقال إنه حتى لو كان ذلك ضد زعيمهم ، فإن عضو الكنيست سيظل يخوض الانتخابات ، مع بقاء وجه زوما على ورقة الاقتراع.

وأضاف ريدي: "سنذهب إلى البرلمان ونغير الدستور ونحضره".

وقد حدد عضو الكنيست لنفسه هدف الفوز بأغلبية الثلثين في الانتخابات، على الرغم من أن هذا يبدو هدفا طموحا للغاية. وأظهر استطلاع للرأي أجرته شركة إيبسوس الشهر الماضي أن نسبة تأييد الحزب 8%.

وفي إشارة مقلقة لزوما، غادر قسم كبير من الحشد قبل أن ينهي خطابه المطول، الذي تناول التاريخ السياسي.

في حين أن استطلاع إيبسوس وضع دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي عند 40٪ (بانخفاض عن 57٪ التي حصل عليها في انتخابات 2019) ، تقول مؤسسة البحوث الاجتماعية (SRF) ، التي كانت تتابع استطلاعات الرأي على أساس يومي ، إن الحزب الحاكم شهد زيادة في الدعم في الأسابيع الأخيرة مع تصعيد حملته.

وقال فرانس كروني، رئيس الجبهة الثورية الثورية، إنه إذا أجريت الانتخابات الآن، فهناك احتمال أن يتجاوز حزب المؤتمر الوطني الأفريقي نسبة 50 في المائة.

ونقل عنه قوله "وفقا لتوقعاتنا الحاسوبية في الأسابيع الأربعة الماضية، كان حزب المؤتمر الوطني الأفريقي يضغط على حياة أحزاب المعارضة".

وخلال حملته الانتخابية في كوازولو ناتال، حث رامافوسا أنصار حزبه على الخروج بأعداد كبيرة للتصويت.

ونقل عنه قوله في المسيرة "إذا فزنا في كوازولو ناتال وجوتنج ، فقد فزنا لأن تلك المقاطعات بها أكبر عدد من الناس".

وليس من المستغرب أن يكون هناك عداء عميق تجاه زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي في تجمع زوما، حيث هتف الحشد "يسقط رامافوسا، يجب أن تعود السلطة إلى الشعب.

وهاجم المستعمرين البيض: "الأشخاص الذين جاءوا في السفن والقوارب استولوا على بلادنا. تركونا فقراء. يجب أن نستعيد الأرض التي قاتل أجدادنا من أجلها".

وارتدى عدد قليل من أنصاره قمصانا عليها صور زوما والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرين إلى أن الاثنين كانا من بين القادة المؤسسين لمجموعة بريكس، وهي تحالف من الدول النامية الكبرى يسعى إلى منافسة قوة الدول الغربية.

"بوتين هو صديقنا، صديق زوما"، قال مؤيد عضو الكنيست دينيس زويد لبي بي سي، متهما الغرب باستغلال الموارد المعدنية في أفريقيا.

وأضاف "أفريقيا قارة غنية، لكن شعوبها تعاني بسبب الاستغلال، بتأميم المناجم والبنوك في جنوب أفريقيا إذا استولى على السلطة، على الرغم من حقيقة أن هذه السياسات فقدت مصداقيتها على نطاق واسع بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في عام 1991.

نريد أن يدرس أطفالنا مجانا ، خاصة أولئك الذين ينتمون إلى أسر فقيرة لأن الفقر الذي لدينا لم نخلقه، تم إنشاؤه من قبل المستوطنين الذين أخذوا كل شيء، بما في ذلك أرضنا، سنستعيد كل هذه الأشياء ونكسب المال ونعلم أطفالنا.

كما تعهد بطرد المهاجرين غير الشرعيين، في علامة أخرى على الموقف الشعبوي الذي تبناه في محاولة لكسب الأصوات.

إلى أي مدى سيتضح نجاحه في غضون 10 أيام عندما يصوت مواطنو جنوب إفريقيا في واحدة من أكثر الانتخابات محورية في حقبة ما بعد الفصل العنصري.