رئيس جامعة المنصورة يستقبل مستشار وزير المالية لشئون برامج الموازنة

استقبل الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة اليوم الأحد ، محمد جمال الدين السبكي مستشار وزير المالية، رئيس وحدة موازنة البرامج والأداء بوزارة المالية، بحضور محمد عبد اللطيف أمين عام جامعة المنصورة، السيد خيوه وكيل وزارة المالية بالدقهلية، سعد عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية للموارد البشرية بجامعة المنصورة، دعاء حسين قائم بعمل أمين الجامعة المساعد للشئون المالية، رنا محمود عثمان مدير عام إدارة تنمية المواهب، الدكتورة أمينة صالح قائم بعمل مدير عام إدارة التطوير المؤسسي، ايناس الطنطاوي مدير عام حسابات الوحدة الرئيسية.



وذلك خلال مشاركة مستشار وزير المالية في ورشة العمل التي نظمتها الادارة العامة لتنمية المواهب بالجامعة اليوم بكلية التجارة عن منظومة البرامج والأداء في ظل القانون رقم (6) لسنة 2022 بشأن قانون المالية العامة الموحد، اللائحة التنفيذية له للعام ٢٠٢٤ وكذلك صدور قانون ١٨ لسنة ٢٠٢٤ بتعديل قانون المالية الموحد بأن يكون العام ٢٠٢٨ هو بداية العمل بموازنة البرامج والأداء، وذلك بحضور مديري الوحدات الحسابية، مسئولي البرامج والأداء بالجامعة بكلياتها ومستشفياتها الجامعية.



وناقش محمد جمال الدين السبكي الإجراءات التي قامت بها الحكومة المصرية ووزارة المالية نحو تطبيق وإعداد موازنة البرامج والآداء والركائز الرئيسية لتطبيق موازنة البرامج والآداء.