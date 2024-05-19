مابين نزيف بالمخ وكسور .. الحالة الصحية للمصابين في حادث أتوبيس الطائش بالقليوبية

قال مصدر في صحة القليوبية، إن المصابين جراء حادث تصادم أتوبيس بالطريق الدائري، بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، عددهم 12مصابا، وتم اتخاذ كافة الخدمات الطبية اللازمة لهم.

مابين نزيف بالمخ وكسور .. الحالة الصحية للمصابين في حادث الاتوبيس الطائش بالقليوبية

وأشار إلى أن المصابين تفاوتت حالتهم الصحية ما بين نزيف بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسد، وكسر بالعمود الفقري، وجرى حجزهم جميعا في مستشفي قليوب تحت الملاحظة الطبية.

كما كشفت التحريات الأولية بحادث تصادم أتوبيس بعدد من الأشخاص بطريق بهتيم أعلى الطريق الدائري بمحافظة القليوبية، عن أن المواطنين كانوا واقفين في انتظار سيارة وردية للعمل الخاص بهم وفجأة تصادم بهم الأتوبيس.

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كما ارتفع عدد المتوفيين في حادث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على جانب الطريق إلى 7 أشخاص بينما لازال 12 شخصا يتلقون العلاج وذلك بعدما توفي أحد المصابين فور وصوله استقبال مستشفى قليوب العام.

وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب العام، بينما تم نقل المتوفيين لمستشفى ناصر العام، والتحفظ عليهم تحت تصرف النيابة.

خلف حادث الاتوبيس الطائش بالقليوبية ، عن مصرع كلا من علي "مصطفي محمد محمود، 36 سنة، وأحمد إبراهيم زكريا غريب، 25 سنة، ومحمد محمود عبد العزيز 50 سنة، وأبو الخير قرني محمود، 43 سنة، وهشام المتولي سيد محمد، 40 سنة، وهشام محمد حسن نوفل، 55 سنة، وارتفع عدد المتوفين لـ7 وفيات بعد وفاة حالة بالاستقبال وهو جمال السيد علي، 36 سنة.

بينما جاءت أسماء المصابين علي النحو التالي: أحمد فتحي بكري، 35 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وسندرة نعيم حافظ، 55 سنة، خلع بالكتف الأيمن، وعلي كامل حسن، 23 سنة، كسر بالساق اليمني، وإسلام رجب عبد الفضيل، 35 سنة، شرخ بالساق اليسرى، ومحمد رجب عبد الفضيل، 25 سنة، كسر مضاعف بالساق اليسرى، وأحمد رفعت محمد، 23 سنة، كدمات بالجسم، ونبيل فكيه محمد قابيل، 25 سنة، اشتباه كسر بالعمود الفقرى، ومحمد جمال محمد، 35 سنة، كدمات متفرقة بالجسم، ياسر سامي علي، نزيف بالمخ، ورمضان محمود محمد، 24 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، ومحمد محمود عبد الخالق، 42 سنة، اشتباه ما بعد الارتجاج، وهشام محمد غالب، 40 سنة، كدمات متفرقة بالجسم.

شهد الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بالقليوبية، حادث اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص علي الطريق، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا ومصرع 6 آخرين.

جري الدفع بسيارات الإسعاف لمنطقة الحادث ونقل المصابين لمستشفي قليوب، بينما تم نقل الجثث لمستشفي ناصر العام بشبرا الخيمة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وتلقي اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ باصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.

انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين اصطدام أتوبيس بعدد من الأشخاص على جانب الطريق الدائري بمنطقة بهتيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخص ومصرع 6 أخرين.

وتم الدفع ب10 سيارات إسعاف لمكان الحادث، وتم نقل المصابين لمستشفي قليوب، ونقل الجثث لمستشفي ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.