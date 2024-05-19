مصر ملتقى الأديان السماوية "محاضرة تثقيفية بمعهد الوفد للدراسات".. الأربعاء

ينظم معهد الوفد للدراسات السياسية، برئاسة الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس الوفد، وعميد معهد الوفد للدراسات السياسية، محاضرة تثقيفية، ضمن البرنامج الصيفي للتثقيف السياسي، تحت عنوان "مصر ملتقى الأديان السماوية"، ويحاضر فيها الدكتور محمد أحمد عبداللطيف، أستاذ الآثار ومساعد وزير الآثار الأسبق.

تقام المحاضرة في السادسة من مساء يوم الأربعاء المقبل 22 مايو، بحضور رئيس الوفد وعدد من قيادات الحزب، وتستعرض دور مصر كبلد كرمها الله وذكرها فى كل كتب الأديان السماوية، فمصر تربى فيها موسى صغيرًا واستقبلت عيسى وأمه العذراء، وكانت بوابة دخول الإسلام إلى أفريقيا والأندلس.

تتطرق المحاضرة إلى دور مصر المحوري والمؤثر باعتبارها البلد الوحيد فى العالم، التى تضم آثارًا للأديان السماوية الثلاثة، متجاورة فى حيز جغرافى قليل، وهذا ما لا نجده فى بلدان أخرى، ونجد لذلك أكثر من مثال فى مصر وهو ما نسميه باسم مجمع الأديان وأبرز الأمثلة على ذلك فى حى مصر القديمة، فنجد فى مساحة صغيرة لا تتجاوز واحد كيلو متر مربع واحد من أقدم المعابد اليهودية فى العالم، وهو معبد إبراهام بن عيزرا، ومحاط بمجموعة كبيرة من الكنائس المسيحية الشهيرة، ومن أبرزها كنيسة العذراء مريم، التى تعرف بإاسم الكنيسة المعلقة، وكنيسة أبى سرجة، التى أقامت بها فترة العائلة المقدسة فى رحلتها إلى مصر.

وعلى بُعد خطوات قليلة نجد ما يمثل الدين الإسلامى والمتمثل فى جامع عمرو بن العاص، أول جامع فى مصر وأفريقيا، ورابع مسجد فى الإسلام، كل هذا فى مربع لا تزيد مساحته على واحد كيلو متر.