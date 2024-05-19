صحة الإسكندرية: نوادي للمرأة داخل الوحدات الصحية

أعلنت إدارة تنظيم الأسرة بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية، عن تواجد نوادي المرأة داخل الوحدات الصحية بالمناطق الطبية، وإدارة برج العرب الصحية.

يأتي ذلك طبقاً لتوجيهات القيادة السياسة، وتحت إشراف الدكتور حسام عباس رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة والدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية.

57 نادى مجهز

وأوضحت الدكتورة هنادي سامي مدير إدارة تنظيم الأسرة، أن نوادى المرأة يصل عددها إلى 57 نادى مجهز ويقوم مشرفات تلك النوادى بالعديد من الأنشطة لخدمة المرأة من الجانب الصحي و النفسي و الاجتماعي والاقتصادي عن طريق عقد ندوات تثقيفية و توعوية لرفع الوعى المجتمعى بكل ما يخص الجانب الصحى للمرأة و الأسرة، بالإضافة لوجود فصول محو الأمية و ورش تدريبية لتعليم السيدات حرف يدوية متنوعة مثل الخياطة و التريكو و الخرز و السجاد اليدوى و زراعة الأسطح و البامبو والعديد من الحرف الأخرى كما يتم مساعدة عضوات نوادي المرأة في التسويق لمنتجاتهن عن طريق المشاركة في معارض مختلفة لعرض المنتجات، وذلك من أجل تحقيق التمكين الاقتصادى للمرأة و مساعدتها فى تحسين دخل الأسرة ومما ينعكس ايجابياً على تنظيم الأسرة.

مركز طب أسرة سان ستيفانو

وقد افتُتحت امس السبت 18 مايو 2024 الدورة التدريبية المقامة في مركز طب أسرة سان ستيفانو عن صناعة الجلود و التى تستهدف تدريب عدد من عضوات نوادى المرأة على إجادة عمل المصنوعات الجلدية، من أجل إخراج منتجات عالية الجودة تسهم فى التمكين الاقتصادى للعضوات.

أقرب نادى للمرأة

وعلى من ترغب بالالتحاق بأنشطة نوادى المرأة التوجه إلى عيادة تنظيم الأسرة بأقرب وحدة صحية وسيتم توجيهها من خلال الرائدات السكانيات عن أقرب نادى للمرأة فى نطاق سكنها.

وفي سياق اخر ، نظمت مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية قافلة طبية بقرية بنجر 4 يومي الثلاثاء و الاربعاء 14 و 15 مايو بالوحدة الصحية بقرية بنجر ٤ بمنطقة برج العرب بالاسكندرية

والتي تبعد 21 كم عن اقرب مستشفي ( مستشفي برج العرب المركزي ).



وأكدت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة، أن القافلة ضمت 9 تخصصات ( باطنه - اطفال - اسنان - جراحه - عظام - نسا - تنظيم اسره - جلدية - رمد ) وشارك فيها 58 عضو من أعضاء الفريق الطبي و المعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال.

وأشارت سيادتها أنه تم خلال القافلة توقيع الكشف الطبى على 1707 مريض من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل 13٣ حالة إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى و استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

ومن جانبها قالت الدكتورة رشا فوزي، منسقة القوافل العلاجية بالإسكندرية أنه تم خلال القافلة إجراء 203 تحليلا طبيا بمعمل الدم بالقافلة و 118 تحليلاً بمعمل الطفيليات و8 اشعة سينية علاوة على فحص 187 من مرافقى المرضى بغرض الكشف المبكر عن الضغط والسكر، كما قامت القوافل بإجراء التثقيف الصحى لعدد 705 مواطن من أهالى المنطقة فى عدد من الموضوعات الصحية.





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