جامعة الفيوم ضمن أفضل 500 جامعة عالميًا بتصنيف التايمز البريطاني

استطاعت جامعة الفيوم أن تحتفظ بترتيب متميز لها بتصنيف التـايمــــز البريطانى للجامعات الشابة لعـام 2024 وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وأشراف الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

من المعروف ان هذا التصنيف الذي تم إطلاقه مؤخرا للجامعات التي مر على إنشائها ٥٠ عامًا أو أقل، حيث احتلت الجامعة المركز الرابع محليًا بين الجامعات المصرية وحصلت على المرتبة 351-400 بين أفضل 673 جامعة شابة يمثلون 79 دولة على مستوى العالم.

ووفقًا للبيانات الصادرة عن التصنيـف، فقد ارتفــع عدد النقـــاط الحاصلة عليهـــا الجامعــة فى المعاييــــر الآتــيــــة: معيار البحث العلمى حصلت الجامعة على 18.1 نقطة (بدلا من 15.5 سابقا)، ومعيار التواجد الدولى ارتفعت عدد النقاط إلى 46,4 نقطة (بدلا من 42,4 سابقا)، ومعيار التدريس ارتفعت النقاط إلى 21,4 نقطة (بدلا من 20,2 سابقا).

ومن الجدير بالذكر أن هذا التصنيف يعتمد فى تقييمه لأداء الجامعات على المؤشرات الخمسة الرئيسية لتصنيف التايمز العالمى مع تغيير قيمة الوزن النسبىلكل معيار، وهم: التــدريــس (29.5%)، البــحــث العلمـــى (29%)، جــــــودة الأبـــحـــاث(30%)، التــــواجــــــد الــــدولـــــــى (7.5%)، حجم الدخل والابتكار (4%).

ترتيب متميز

على جانب اخر وفى نفس السياق استطــاعـــت جــامـعــة الفيــوم أن تحتـفــظ بتـرتيـــب عالـمـي متميــز لهــا بتصنيــــف CWUR وذلك تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاته رئيس جامعة الفيوم، وإشراف الدكتور عرفة صبرى حسن نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

فقد ظهرت الجامعة ضمن قائمة الأعلى 7.1% جامعة من بين 20966 جامعة خضعت للتصنيف، حيث حصلت الجامعة على المرتبة 1485 على مستوى العالم. والمرتبة 39 بين الجامعات الأفريقية، أما على المستوى المحلي فقد احتلت الجامعة المركز 12 بين الجامعات المصرية الحكومية والخاصة.

ومن الجدير بالذكر أن تصنيف CWUR يصدر منذ عام 2012 وهو معنى بنشر قائمة أعلى 2000 جامعة من بين أكثر من 20 ألف جامعة على مستوى العالم، كما يقوم بتقديم خدمات استشارية للمؤسسات التعليمية لتحسين أدائها البحثى والأكاديمى.

ويعتمد التصنيف فى تقييمه على 4 مؤشرات رئيسية وهى (1) جودة التعليم 25%، (2) توظيف الخريجين 25%، (3) جــــودة أداء أعضـــــــــاء هيئــــــــــة التدريـــــــ 10%، (4) الأداء البحثى 40% وينقسم إلى إجمالى عدد الأبحاث، و عدد الأبحاث المنشورة فى أعلى المجلات، و عدد الأبحاث المنشورة فى أعلى المجلات من حيث التأثير، و عدد الاستشهادات.