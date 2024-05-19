هجوم مستوطنين إسرائيليين على شاحنة مساعدات متجهة إلى غزة.. شاهد

أذاعت قناة “القاهرة الإخبارية” المشاهد الأولى لمستوطنين يهاجمون شاحنة مساعدات قرب حاجز “ترقوميا” غرب الخليل، وأظهر الفيديو هجوم مستوطنون إسرائيليون شاحنات مساعدات بالقرب من الخليل في الضفة الغربية لمنعها من الوصول إلى قطاع غزة.

كانت القافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات الغذائية، وتعمد المستوطنون الإسرائيليون إتلاف المساعدات بالقرب من الخليل، إذ كانت القافلة تتضمن مئات الأطنان من المساعدات الغذائية المخصصة لسكان غزة الذين يعانون من أوضاع إنسانية كارثية.

يأتي ذلك وسط إدانات دولية وإقليمية لاستهداف المستوطنين لشاحنات مساعدات مقدمة للفلسطينيين.

وكانت أعلنت “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، عن استشهاد فلسطيني وإصابة آخر في قصف بطائرات الاحتلال استهدف شرق قطاع غزة.

قصف طائرات الاحتلال

أغارت طائرات الاحتلال الإسرائيلي على محيط مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن استشهاد 35,386 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79,366 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

وتتصاعد الأعمال الوحشية الإسرائيلية في حق الفلسطينيين يوم تلو الآخر على مدار 8 أشهر، وشهدت الليلة استشهاد مواطنة وطفلها، ، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على شقة سكنية في مدينة غزة.

ووفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، استشهد مواطن وأصيب آخران بجروح خطيرة بعد استهداف طائرات الاحتلال المسيّرة لمجموعة من المواطنين في شارع غزة القديم في جباليا البلد شمال القطاع.