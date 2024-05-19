تباين أراء طلاب الصف الثالث الإعدادى بالدقهلية حول امتحان الجبر

تباينت أراء طلاب الصف الثالث الإعدادى بمحافظة الدقهلية حول صعوبة إمتحان الجبر الذى عقد صباح اليوم الأحد من الساعة التاسعة صباحاا حتى الساعة الحادية عشرة .

وأدى طلاب الصف الثالث الإعدادى اليوم إمتحان مادة الجبر فى عام 2024، وقال الطالب محمد عماد أن الإمتحان كان صعبا وأن أسئلة الإمتحان كانت غاية فى الصعوبة. ويرى الطالب بسام السيد أن الإمتحان كان طويلا والوقت غيركاف ولايتناسب مع صعوبة الإمتحان منوها أن أغلب أسئلة الإمتحان كانت صعبة.

وأكد الطالب حسام محمد، أن الإمتحان كان من داخل المنهج ولكن يحتاج لوقت أطول وخاصة مع طول الأسئلة، ويؤكد خالد أيمن أن الإمتحان لم يخرج عن المنهج إلاأنه غير مباشر وجاء من بين السطور.

وفى نفس السياق قالت الطالبة بشرى محمود أن الإمتحان كان فى مستوى الطالب المتوسط مش صعب .

وأضاف أكرم محيي الدين الطباخ معلم خبير مادة الرياضيات بمدرسة الشهيداحمد حسن غنيم الثانوية بنات بالمنصورة معظم الأسئلة كانت متوسطة المستوى وطالب بعودة الأسئلة المقالية للحد من موضوع الغش الذى يسهل مع اسئلة أختر بين القوسين وصح وخطأ وأضاف الطباخ بعد إنتهاء امتحانات الشهادة الاعدادية لابد من دراسة الو ضع ومحاولة تصحيح كواراث التسريب والغش التي تحدث وهى كثيرة ويكفى عدم وجود أسئلة مقالية فنقضى على الطالب المميز ويلعب الحظ دور كبير في النتيجة.