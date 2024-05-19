شراء قوقعة للأذن وإجراء عملية لطالبة على نفقة زملائها بجامعة سوهاج

ثمن الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، مبادرة طلاب كلية الطب البيطري بجمع مبلغ ٢٦٠ ألف جنيه تبرع لزميلتهم لشراء جهاز قوقعة للأذن، كما ساهم صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة بمبلغ ٢٠٠ الف جنيه، حيث بلغت التكلفة الإجمالية لجهاز القوقعة ٤٦٠ الف جنيه، مشيداً بمشاركة الطلاب في هذا العمل الخيري والتطوعي والذي يمثل أقصي درجات الإنسانية، داعياً الطلاب علي الاستمرار في العطاء المثمر و المساهمة الفعالة في تنمية المجتمع.

وأكد النعماني، أهمية ودور صندوق التكافل بالجامعة، في تقديم الرعاية الإجتماعية للطلاب غير القادرين، لتعزيز فرص التكافؤ بين جميع الطلاب، و تحقيق الضمان الإجتماعي لهم بصوره المختلفة من تأمين أو رعاية اجتماعية، والعمل على حل المشكلات التي تواجههم وتحول دون الاستمرار في دراستهم بسبب الظروف الاقتصادية أو عجز دخولهم المادية.

وقال الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ان إدارة الجامعة تبذل مجهودات مضنيه لمد يد العون للطلاب غير القادرين مادياََ، والطلاب ذوي الإعاقات المختلفة، لتقديم كافة سبل الدعم والرعاية لهم، وسد احتياجاتهم الاجتماعية اللازمة لإتمام المرحلة الدراسية على أكمل وجه، موضحاً ان أوجه تقديم الدعم للطلاب، تشمل إجراء العمليات الجراحية، وشراء أجهزة تعويضية، وسماعات طبية لذوي الإحتياجات الخاصة، وسداد رسوم دراسية للطلاب النظاميين وطلاب الإنتساب الموجه، وسداد رسوم الإقامة بالمدينة الجامعية للطلاب المكفوفين والحالات الصحية .