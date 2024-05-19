أسوان: تنفيذ مشروعات الرصف المدرجة بالخطة الإستثمارية بنسبة تجاوزت الـ 85 %

كلف اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، مديرية الطرق بالتنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لإنهاء أعمال الرصف والتطوير الجارية بالطرق الرئيسية والداخلية بمختلف المدن والمراكز ضمن الخطة الإستثمارية ، وأيضاً داخل القرى المدرجة ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " .

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بضرورة تلبية مطالب وإحتياجات المواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، وبناءاً على تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وفى مقدمتها خدمات النظافة وتجميل الشوارع والميادين ورصف الطرق ، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية فى هذا الشأن.

وأكد على أهمية قيام كل جهة بنهو مشروعاتها وفقاً للبرامج الزمنية المحددة لها ، لتكتمل بدخول عمليات الرصف ووضع اللمسات الجمالية فى كل موقع ليجنى مواطني المحافظة ثمار الجهود والإنجازات على أرض الواقع.

ومن جانبه أوضح المهندس أحمد الملوانى مدير عام الطرق والنقل، أنه وفقاً لتعليمات محافظ أسوان يتم العمل على قدم وساق لنهو الأعمال المدرجة ضمن الخطة الإستثمارية للرصف للعام المالى الحالى 2023/2024 ، والتى يصل إجمالى أطوالها إلى 50 كم ، وبإعتمادات 131.5 مليون جنيه ، وبنسبة تنفيذ تجاوزت الـ 85 % ، موضحاً بأنه يتم العمل بكافة المدن والمراكز لإستكمال أعمال الرصف للشوارع الرئيسية والداخلية، ومن بينها طريق كوم أمبو قبلى، والذى يصل طوله لمسافة 2.5 كم.