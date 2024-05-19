شاهد.. أحدث صور لقناة السويس والعاصمة الإدارية بالقمر الصناعي "مصر سات2"

أعلنت وكالة الفضاء المصرية حصولها على أحدث الصور عالية الدقة التي التقطها القمر الصناعي "مصر سات 2" للعاصمة الإدارية الجديدة وقناة السويس.

وتمثل تلك الصور طفرة تقنية ورؤية مستقبلية تسهم في دفع عجلة التنمية والابتكار في مصر والعالم العربي.

وأوضحت وكالة الفضاء في بيان رسمي أن هذه الصور تعد أكثر من مجرد لقطات فضائية؛ فهي أدوات حيوية تستخدم في مجالات عديدة مثل الزراعة، وإدارة الموارد الطبيعية، والتخطيط العمراني، ومراقبة البيئة، وتوفير البيانات الدقيقة لصناع القرار.



وأضافت وكالة الفضاء المصرية "مع كل صورة جديدة نتلقاها، نفتح نافذة جديدة على عالمنا، نرى من خلالها تفاصيل لم يكن بالإمكان رصدها من قبل. ومن هذا المنطلق، نعدكم بتزويدكم بأحدث الصور الدورية التي تكشف عن دقة البيانات، مما يدعم مختلف القطاعات الحيوية ويساعد في بناء مستقبل أكثر إشراقاً واستدامة".

وكشف الصور الملتقطة مناطق "حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية، في الحي الإداري بالعاصمة الإدارية بالمدينة الأولمبية بالعاصمة الإدارية، بقناة السويس، الأهرامات".

واختتمت وكالة الفضاء المصرية بيانها "تابعونا في رحلتنا الاستكشافية عبر الفضاء، حيث نجمع بين العلم والتكنولوجيا لرسم خريطة جديدة لمستقبل مصر والعالم بأسره. في كل صورة، قصة، وفي كل بيكسل، بيانات تثري حياتنا ومعرفتنا. انضموا إلينا، واستمتعوا برؤية الأرض كما لم تروها من قبل، عبر القمر الصناعي مصر سات 2".

القمر الصناعي مصر سات في سطور

ومصر سات 2 هو ثاني قمر صناعي مصري للاستشعار عن بعد بعد القمر الأول إيجيبت سات 1 أطلق من قاعدة بايكونور الروسية بجمهورية كازاخستان، في إطار العلاقات المتميزة والتعاون مع روسيا الاتحادية.

وتم إطلاق القمر الصناعي في 16 إبريل 2014 يأتي إطلاق القمر ضمن برنامج الفضاء المصري والذي يهدف إلى تطوير استخدامات تكنولوجيا الفضاء في مصر.

ويهدف القمر الصناعي مصر سات 2 لاكتساب وتوطين تكنولوجيا صناعة الفضاء في مصر ليصبح لها دورها ومكانها المناسب في هذا المجال.