اليوم.. تتويج الفائزين في بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى بالإسماعيلية

تختتم مساء اليوم الأحد، فاعليات مسابقات دورة بطولة حوض البحر المتوسط لألعاب القوى والمقامة على استاد هيئة قناة السويس بمدينة الإسماعيلية بمشاركة 130 لاعب ولاعبة .

وأعلن الاتحاد المصري لألعاب القوي، برئاسة الدكتور سيف شاهين امس السبت انطلاق بطولة حوض البحر المتوسط بمشاركة 13 دولة على مدار يومين.

وشهدت فاعليات البطولة في اليوم الاول مشاركة من اللاعبين في نحو ٢١ مسابقة للرجال والنساء .

ويقول مجدي عبد البديع، عضو مجلس الإدارة، أن الاتحاد المصري ينظم بطولة البحر المتوسط تحت 23 عام لأول مرة والتي تشهد مشاركة 13 دولة هم مصر ، البوسنة والهرسك، لبنان، سان مارينو، كوسوفو، مالطا، فرنسا، البرتغال، سلوفانيا - اليونان، تركيا ، كرواتيا، وقبرص.

وقال عبد البديع ان الاتحاد المصري لألعاب القوى يشارك بعدد 40 لاعب ولاعبة، في مختلف المسابقات، ونأمل تحقيق عدد من الميداليات في كافة المسابقات



وعقدت اللجنة المنظمة للبطولة مؤتمرا صحفيا فى إحدى فنادق الإسماعيلية للإعلان عن تفاصيل البطولة برئاسة سيف شاهين رئيس الإتحاد المصرى لألعاب القوى في حضور الكابتن مجدي عبد البديع عضو مجلس الإدارة ورئيس اللجنة الاعلامية، وحضر برنارد عم سالم رئيس إتحاد البحر المتوسط لألعاب القوى لدول الشمال.





وقال برنارد عم سالم رئيس منظمة البحر المتوسط لألعاب القوى ونائب رئيس الاتحاد الأوروبي: إنه يقدم الشكر لوزير الشباب والرياضة والاتحاد المصري، لاستضافة هذه البطولة المهمة وحسن تنظيمها، مؤكدًا أن مصر بلد الأمن والأمان وقادرة على الخروج بمثل تلك البطولات في أبهى صورة.



وتضم اللجنة المنظمة للبطولة الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصرى لألعاب القوى، وأعضاء مجلس إدارة الإتحاد العميد حاتم فودة مدير البطوله ، أحمد حمزة خليفة رئيس الوفد المصري ونائب رئيس الاتحاد،كابتن مجدي عبد البديع رئيس لجنة المراسم والافتتاح والإعلام وكابتن محمد ابو فندي رئيس اللجنه الماليه والتنظيم والمهندس كريم أكرم رئيس لجنة الترجمة والإذاعة وأمين شعبان رئيس لجنة الاستقبال، أسامة بدير المنسق الإعلامي للاتحاد المصري لألعاب القوي.