قرار جديد ضد كروان مشاكل وإنجي حمادة

أجلت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة كروان مشاكل والإعلامية إنجي حمادة، في اتهامهما بنشر مقطع فيديو فاضح لجلسة 2 يونيو لحضور المتهمين.

كانت النيابة العامة في وقت سابق أمرت بضبط وإحضار التيك توكر كراون مشاكل لاتهامه بنشر مقاطع فيديو تحرّض على الفسق والفجور وتنتهك قيم المجتمع ونشر مقاطع فيديو خادشة للحياء والتحريض على أعمال منافية للآداب بالاشتراك مع «إنجي حمادة».

كانت جهات التحقيق المختصة قررت إحالة كروان مشاكل للمحاكمة في اتهامه بالتحريض على الفسق والفجور والتعدي على قيم المجتمع المصري، بعدما قام ببث مقطع فيديو اشتهر بـ«فيديو المطبخ» وظهر فيه برفقة سيدة تدعى إنجي حمادة.

وقالت إنجي حمادة (مذيعة مغمورة) شريكة كروان مشاكل، أنها كانت متواجدة في منزلها تقوم بتصوير مقطع لايف وفوجئت بأحد الأشخاص يقوم بطرق باب المنزل، وحين شاهدت من يطرق الباب من الكاميرات، شاهدت أشخاص فذهبت تسألهم وأخبروها بأنهم من المباحث، وطلبوا منها الحضور معهم.