محافظ المنوفية يوجه بسرعة إنهاء مشكلة الكهرباء بقرية كفر الشيخ شحاته

إستجابة للأهالي ..

في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتواصل المباشر مع جموع المواطنين وفتح قنوات اتصال للإستماع إلى مطالبهم ومشكلاتهم والعمل على حلها للأرتقاء بمستوي الخدمات المقدمة.

التقى صباح اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بمكتبه بعدد من المواطنين والأسر الأولى بالرعاية، حيث استمع المحافظ إلى طلب عدد من أهالى قرية كفر الشيخ شحاته التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا يتضررون من استمرار انقطاع التيار الكهربائى بسبب عطل بأعمدة الضغط العالي، وعلى الفور وجه المحافظ رئيس قطاع كهرباء المنوفية هاتفياً بسرعة اتخاذ اللازم وإزالة أسباب الشكوي .



وفي لفتة إنسانية طيبة ..

أمر محافظ المنوفية بصرف مساعدة مالية عاجلة ولحوم لمواطن بناحية صراوة بمركز ومدينة أشمون لمساعدته على تحمل اعباء المعيشة وتوفير حياة كريمة له، كما أجرى المحافظ اتصالا تليفونيا بمدير مستشفى شبين الكوم للجراحات المتخصصة ( جراحة المخ والاعصاب والعمود الفقري) لإتخاذ إجراءات عاجلة والتدخل الطبي لمواطنة من ناحية حي شرق شبين الكوم تعانى من ظروف صحية صعبة .

صرف مساعدة مالية وعينية عاجلة لحالة إنسانية ..



هذا وقد وجه المحافظ إدارة التفتيش والمتابعة بالديوان العام عدد من شكاوى المواطنين للفحص والمعاينة علي الطبيعة يتضررون من تعدى أحد جيرانهم على قطعة أرض خاصة بهم بالمخالفة للقانون ، ومواطن من ناحية بركة السبع يتضرر من قيام أحد جيرانه بمنعه من تنفيذ رخصة بناء خاصه به ، فيما أحال المحافظ طلب مواطن بناحية ميت برة بقويسنا إلى المستشار القانونى لإبداء الرأي والعرض عليه لإتخاذ اللازم .

وقد أكد محافظ المنوفية على أن بابه مفتوح أمام جميع المواطنين للاستماع إلى شكواهم وتلبية مطالبهم وذلك فى إطار اللوائح والقوانين .