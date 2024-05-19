محافظ الدقهلية يوجه بمتابعة أعمال تطوير ممشي السنبلاوين الجديد

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، المهندسة مني الساعي مدير متابعة المشروعات بالمحافظة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال ممشي السنبلاوين الجديد على ترعة الشون بعد تغطيتها وتطويرها وتجميلها بمدينة السنبلاوين.

وأكد محافظ الدقهلية، أن تكلفة أعمال تغطية وتطوير ورفع كفاءة شارع ترعة الشون بلغت 30 مليون جنيه تقريباً وتنفيذ ممشي جديد لخدمة أبناء مدينة السنبلاوين، حيث تم تغطية ترعة الشون بطول 1 كيلو بتكلفة 14 مليون جنيه اعتماد وزارة التخطيط والري، ورصف الشارع بطول 1 كيلو بتكلفة 10 مليون جنيه ، وتطوير الجزيرة الوسطي من خلال زراعة النجيل الطبيعي والنخيل وتركيب برجولات خشبية ومقاعد انتظار للمواطنين وانترلوك بتكلفة إجمالية 6,5 مليون جنيه تقريبا.

وقال مختار، إنه جاري الانتهاء من كافة الاعمال استعدادا للافتتاح قريبا ليكون الممشي متنفسا حضاريا لابناء مدينة السنبلاوين، مشيرًا إلى أننا نعمل جميعاً في الجهاز التنفيذي للمحافظة من أجل تقديم جميع الخدمات للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية الصحه والتعليم والمشروعات الخدمية وغيرها.

ومن جانبها قالت مدير متابعة المشروعات، أنه تم التنسيق مع حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة السنبلاوين وتم متابعة اعمال رفع كفاءة وتنظيف النجيله ورشها وضبط مناسيبها وتغيير التالف منها، وجاري الانتهاء من العمل الفني بالميدان، ورفع كفاءة وتنظيف البلدورات وضبط مناسيبها وإعادة دهانها والتأكد من مطابقتها للمواصفات الفنية والعمل علي تلافي كافة الملاحظات المتعلقة بالتنفيذ.