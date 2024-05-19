الشرطة الإسرائيلية تقتل فلسطينيا بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن

أطلقت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الأحد، النار على شاب فلسطيني يُزعم أنه حاول تنفيذ هجوم طعن عند حاجز أمني بالقرب من بلدة أبو ديس بالضفة الغربية، على مشارف القدس.

وحسب ما أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قالت الشرطة إن "الشاب وصل إلى الحاجز الأمني وسحب سكينا وحاول طعن أفراد الشرطة، فأطلقوا النار عليه".

وأكدت الشرطة أنه "لا توجد إصابات أخرى في الحادث".

وتشهد الضفة الغربية موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، تتخللها عمليات دهم واعتقال للفلسطينيين، بالتزامن مع الحرب على قطاع غزة.

يشار إلى العمليات العسكرية الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الماضي، أسفرت عن سقوط أكثر من 35 ألف قتيل وأكثر من 79 ألف مصاب معظمهم من النساء والأطفال، وفق أحدث إحصاءات صادرة عن وزارة الصحة في قطاع غزة.