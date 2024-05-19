رئيس جامعة المنصورة يتفقد سير الامتحانات بكليتي الحقوق والتجارة

تفقد الدكتور شريف يوسف خاطر رئيس جامعة المنصورة، اليوم الأحد، سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023-2024 بكليتي الحقوق والتجارة، في إطار حرصه الدائم على انتظام سير أعمال الامتحانات وفقا للخريطة الزمنية المُعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، والجداول المُعلنة بالكليات وسط إجراءات تنظيمية وإدارية لضمان حسن سير أعمال الامتحانات.

رافق رئيس الجامعة خلال تفقد امتحانات كلية الحقوق الدكتور وليد الشناوي عميد الكلية والدكتور تامر صالح وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى الدكرورى القائم بعمل عميد كلية التجارة، الدكتورة منى محمد سيد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.



وأكد خاطر، أن جامعة المنصورة حريصة على توفير بيئة آمنة وجو نفسي مناسب للطلاب لأداء الامتحانات بمختلف الكليات متمنيًا لأبنائه الطلاب عامًا دراسيًا موفقًا.



واستطلع رئيس الجامعة خلال الجولة، آراء الطلاب حول طبيعة الامتحانات ومدى صعوبتها وسؤالهم عن أي مشكلات أثناء عقد الامتحانات.



وشدد رئيس الجامعة، على الالتزام بالإجراءات التنظيمية لأعمال الامتحانات، واتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان حسن سير أعمال الامتحانات ومواجهة أي إهمال أو تقصير أو أعمال من شأنها الإخلال بعملية الامتحانات، بكل شدة وفقًا لأحكام قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية.



ووجه رئيس جامعة المنصورة، عمداء الكليات بضرورة الالتزام باتخاذ التدابير اللازمة لتهيئة المناخ المناسب للامتحانات، وتوفير كافة الخدمات وجميع التسهيلات للطلاب بما يساعدهم على آداء الامتحانات بسهولة ويسر، وإعداد اللجان الخاصة للطلاب ذوي الهمم والحالات المرضية ووجود من يعاونهم، وسرعة تصحيح الاختبارات لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.