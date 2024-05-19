موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

يحل ريال مدريد ضيفا ثقيلًا على فياريال بملعب "لا سيراميكا"، التى تجمع الفريقين في اطار الجولة السابعة والثلاثين للدوري الإسباني "الليجا" اليوم الأحد.

موعد مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني



تنطلق مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

القناة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال



تذاع مباراة نادي ريال مدريد وفياريال في الدوري الاسباني عبر قناة beIN sports HD3.

وحسم ريال مدريد اللقب للموسم الحالي واحتفل رفقة جماهيره، ويتصدر الترتيب برصيد 93 نقطة، فيما يتواجد فياريال في المركز الثامن بترتيب الدوري الإسباني وفي رصيده 51 نقطة.



وكانت مباراة الذهاب على ملعب "سانتياجو برنابيو" حسمت بفوز ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد.