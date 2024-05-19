شاومينج يتحدى التعليم.. تسريب امتحان مادة العلوم للشهادة الإعدادية بالقليوبية

لليوم الثانى على التوالى نشرت جروبات الغش على موقع تليجرام" شاومينج" صورًا تزعم أنها امتحان مادة العلوم التي يؤديها طلاب الشهادة الإعدادية اليوم بالقليوبية، وذلك بعد مرور نصف ساعة من دخول الطلاب اللجان، حيث تداول بعض المواطنين ورواد التواصل الاجتماعي نشر ورقة الامتحان.

وبالأمس تم تسريب امتحانات اللغة العربية واليوم كان التسريب لمادة العلوم على مستوى ال 12 ادارة تعليمية وبعد نصف ساعة فقط من بدأ الامتحان كان امتحان العلوم قد تم تداولة بأنحاء المحافظة .. وتجرى مديرية التربية والتعليم بالقليوبية تحقيقات موسعة للوصول الى مصدر التسريبات

جاءت تلك التسريبات رغم اصدار مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، قرارًا باستبعاد عدد خمسة رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومسؤولي أمن في خمسة لجان سير للشهادة الاعدادية لامتحانات آخر العام 2024/2023

كما تم إحالة عدد 6 طلاب إلي الشؤون القانونيه لاتخاذ القرار المناسب وذلك لحيازتهم الهاتف المحمول وطالبت مديريه التربيه والتعليم بمحافظة القليوبية الجميع بالالتزام بكافة التعليمات والقرارات المنظمة لأعمال الامتحانات