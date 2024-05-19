النائب أيمن محسب: إسرائيل تحاول تضليل العالم لتخفيف الضغط الدولي عليها

استنكر النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تعمد المسئولين الإسرائيليين نشر الإدعاءات والأكاذيب بشأن مصر ودعمها للقضية الفلسطينية، مؤكدًا أن مصر عازمة على مواصلة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدانة الممارسات الإسرائيلية أمام محكمة العدل الدولية، وذلك بعد إعلانها الانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل بشأن جرائم الإبادة التي ترتكبها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال "محسب"، إن إسرائيل تحاول تضليل العالم من خلال الادعاء بأن مصر تراجعت عن الانضمام للدعوى، في محاولة بائسة لتخفيف حجم الضغط الذي تتعرض له من جانب المجتمع الدولي، في ظل ما يرتكبه جيش الاحتلال من جرائم وانتهاكات للقانون الدولي والإنساني ضد الشعب الفلسطيني، لافتًا إلى أن القضية الفلسطينية تأتي على رأس أولويات الدولة المصرية، ومصر لن تتخلى عن الشعب الفلسطيني حتى الوصول إلى وقف نهائي لإطلاق النار، وانسحاب الجيش الإسرائيلي بشكل كامل من قطاع غزة، واتخاذ خطوات جادة في مسار تنفيذ حل الدولتين، وإعلان قيام دولة فلسطين المستقلة وفقًا للمقررات الأممية.

وأكد عضو مجلس النواب، أن وجود مصر إلى جانب جنوب أفريقيا في هذه الدعوى يمثل دعمًا معنويًا كبيرًا، فضلًا عن أنه تأكيد على عزلة إسرائيل الدولية، خاصة أن مصر إحدى دول الجوار والأكثر احتكاكًا بالقضية الفلسطينية ولها علاقات مع جميع أطراف الأزمة، كما أنه يعزز موقف جنوب أفريقيا أمام المحكمة، ويؤكد وجود حالة من الإجماع على ارتكاب الاحتلال جريمة الإبادة الجماعية، وبذلك يمكن محاصرتها قانونيًا.

وطالب النائب أيمن محسب، المجتمع الدولي وأحرار العالم الذين خرجوا في الميادين والجامعات الأوروبية بمئات الآلاف بأن يواصلوا الضغط على حكوماتهم من أجل التخلي عن تقديم الدعم السياسي والعسكري لإسرائيل، والضغط عليها لإنهاء هذه الحرب التي حصدت أرواح أكثر من 35300 فلسطيني، منذ السابع من أكتوبر وحتي الآن، وتجنيب منطقة الشرق الأوسط اتساع دائرة الحرب التي لن يكون تداعياتها السلبية محصورة عليها، وإنما ستمتد إلى جميع دول العالم.