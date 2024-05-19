رئيس جامعة سوهاج يشهد موسم حصاد تقاوي القمح الأفضل جودة والأعلى إنتاجية

إفتتح الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، موسم حصاد تقاوي القمح بالمزرعة التدريبية البحثية لطلاب مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، ومقرها بالحرم الجامعي الجديد، رافقه الدكتور عبدالناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عمران نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء طارق حافظ مدير الأمن الجامعي، والدكتور خلف همام عميد الكلية،والدكتور زينهم شيخون وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع والمشرف العام على المزارع، والدكتور أبو الحمد السيد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور هاني أحمد وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والمهندس ياسر محمد مدير المزرعة.

وتفقد رئيس الجامعة، أعمال الحصاد والدراس لمحصول القمح صنف تقاوي معتمد "سدس 12" المزروع على مساحة 20 فدان بالمقر الجديد، مثمناً دور مزارع الجامعة فى خدمة المجتمع المحلى، من خلال ماتوفره من مصادر غذائية من الإنتاج الحيوانى والداجني، الأمر الذى يساهم فى الحفاظ على الأمن الغذائي وسد احتياجات المجتمع، ويتماشى مع الأهداف الإستراتيجية للتنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، وأيضاً ما تنتجه من أصناف من المحاصيل الزراعية الأفضل جودة والأعلى إنتاجية بسعر التكلفة، والتى تتميز بتحملها درجات الحرارة المرتفعة وتتأقلم مع التغيرات المناخية المختلفة، مشيراً إلى أن تقاوي القمح المحسنة تلقي اقبالاََ شديداََ من المزارعين، والمعنيين بزراعة القمح المحافظة، لتميزها وجودة إنتاجها، موجهاً الشكر لقيادات الكلية على مجهوداتهم الملحوظة للارتقاء بمزارع الجامعة، واستحداث الطرق والأساليب العلمية والتقنيات الفنية المتطورة لتحقيق طفرة إنتاجية على كافة مستويات الإنتاج الزراعي أو الحيوانى، إضافة إلى الخدمات الاستشارية والبرامج التدريبية التى تقدم لرفع كفاءة المزارعين والعاملين بالمجال الزراعي من أبناء المحافظة.

وقال الدكتور خلف همام، أن المساحة المنزرعة بمحصول القمح تمتد على نحو 45 فدان، مقسمة إلى 20 فدان تقاوي قمح سدس 12 بمزرعة مقر الجامعة الجديد، و25 فدان تقاوي قمح " 15 فدان قمح جميزة 11، و10 أفدنة قمح جيزة 171" بمزرعة الكوثر، مضيفاً أن جولة رئيس الجامعة شملت أيضاً تفقد مزرعة الإنتاج الزراعي وما تشمله من أشجار النخيل، والبرسيم الحجازي، ومحصول البامية وصوب الفلفل والخيار وشتلات الفاكهة، بالإضافة إلى التوجه إلى مزرعة الإنتاج الحيوانى والتى تضم أفضل أنواع الماشية وتنتج أجود أنواع اللحوم العجالي والبالغ عددها 110 رأس ماشية مابين جاموس وأبقار، إلى جانب تفقد محلب المزرعة الذى ينتج الألبان الطازجة بشكل يومي، حيث يتم توزيع تلك المنتجات على منافذ بيع منتجات كلية الزراعة بمقري الجامعة القديم والجديد، وتقديمها لمنسوبي الجامعة أو للمجتمع الخارجي بأسعار مخفضة مقارنة بالأسعار المتداولة.