أهمية أذكار الصباح والمساء في القرآن الكريم والسنة النبوية

أذكار الصباح والمساء.. أوصت الشريعة الإسلامية العبد المسلم بالحرص والمداومة على ترديد أذكار الصباح والمساء، إذ أنها تطيب النفس وتبعد الشر والأذى وحسد الحاقدين والمصائب والفواجع عنه.

وهناك العديد من الأذكار المنقولة إلينا عن طريق السنة النبوية أيضًا وحس عليها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.

أهمية أذكار الصباح والمساء

وتعد أذكار الصباح والمساء رابط صلة قوي بين العبد وخالقه عز وجل، ويؤحر عليها في الآخرة كما أنها يستشعر حلاوتها في الدنيا أيضًا فتطيب نفسه ويتسع عنده الخير والرزق .

أذكار الصباح والمساء

وتعد أذكار الصباح والمساء والاذكار بشكل عام من مجالس أهل الجنة، ورد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا : وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ ؟ قَالَ : حِلَقُ الذِّكْرِ.

أذكار الصباح والمساء

ونقلت إلينا الشريعة الإسلامية عبر الآيات القرآنية والأحاديث العديد من النصوص التي تحث على الذكر والمداومة عليه وترديده في الصباح والمساء وغيرهم من اليوم، فقال الله تعالى " أذكروني أذكركم "، فالعبد المسلم مأمور بذكر ربه في كل وقت.

أهمية أذكار الصباح والمساء

روى البخاري عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال عن أذكار الصباح والمساء: «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مائة مرة خطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر» ، وكذلك عن فضل دعاء في الصباح والمساء أخرج الإمام مسلم والترمذي وأحمد عن مصعب بن سعد قال: حدثني أبي قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: «أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة، فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا ألف حسنة؟ قال: يسبح مائة تسبيحة، فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة». وفي رواية: تكتب له ألف حسنة وتحط عنه ألف سيئة.

أذكار الصباح والمساء

حَسْبِـيَ اللّهُ لا إلهَ إلاّ هُوَ عَلَـيهِ تَوَكَّـلتُ وَهُوَ رَبُّ العَرْشِ العَظـيم.

بِسـمِ اللهِ الذي لا يَضُـرُّ مَعَ اسمِـهِ شَيءٌ في الأرْضِ وَلا في السّمـاءِ وَهـوَ السّمـيعُ العَلـيم.

اللّهُـمَّ عافِـني في بَدَنـي ، اللّهُـمَّ عافِـني في سَمْـعي ، اللّهُـمَّ عافِـني في بَصَـري ، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ.

اللّهُـمَّ إِنّـي أَعـوذُ بِكَ مِنَ الْكُـفر ، وَالفَـقْر ، وَأَعـوذُ بِكَ مِنْ عَذابِ القَـبْر ، لا إلهَ إلاّ أَنْـتَ.

أَصْبَـحْـنا وأَمْسَـينا عَلَى فِطْرَةِ الإسْلاَمِ، وَعَلَى كَلِمَةِ الإِخْلاَصِ، وَعَلَى دِينِ نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَعَلَى مِلَّةِ أَبِينَا إبْرَاهِيمَ حَنِيفاً مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُشْرِكِينَ.

اللّهُـمَّ بِكَ أَصْـبَحْنا وَبِكَ أَمْسَـينا ، وَبِكَ نَحْـيا وَبِكَ نَمُـوتُ وَإِلَـيْكَ النُّـشُور.