مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ربع نقل بالمنيا

شهد الطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل بلنصورة، التابعة أداريا لمركز ومدينة أبو قرقاص، جنوب محافظة المنيا، في الساعات الاولي من صباح اليوم الأحد، حادثًا مروعًا وهو إنقلاب سيارة ربع نقل ونتح عنه مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي العلاج اللازم.

البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الامنية بمديرية أمن المنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تتضمن وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوي لمركز ابو قرقاص، وأسفر هذا الحادث عن وقوع عدد من المصابين والضحايا، وتم نقلهم المستشفي تحت تصرف جهات التحقيق.

انتقل رجال الشرطة وسيارات الاسعاف الي مكان الواقعة، وتبين مصرع شخص وإصابة 2 آخرين، بإصابات متنوعة ما بين سحجات وكدمات وكسور مضاعفة باليد والساقين وما بعد الارتجاج، وتم نقلهم الي المستشفي لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، وتم ايداع الجثة داخل المشرحة تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وفي سياق متصل شهد مركز ومدينة سمالوط شمال محافظة المنيا، اليوم، حادث مصرع طفلة دهسا تحت عجلات توك توك، حيث استقبلت مشرحة مستشفى سمالوط التخصصي، شمال المنيا، جثمان طفلة 3 سنوات، لقيت مصرعها جراء حادث تصادم توك توك بها، بقرية قلوصنا إحدى قرى مركز سمالوط.

وكان اللواء محمد الضبش مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا ، قد تلقى اخطارا من اللواء احمد الحيني مساعد مدير الأمن، يفيد بوقوع حادث تصادم توك توك بقرية قلوصنا ، بطفلة عمرها 3 سنوات ، وتقيم بذات القرية، وذلك اثناء اللهو، ولفظت انفاسها الأخيرة على الفور ، وتم نقلها لمستشفى سمالوط التخصصي ، تحت تصرفات النيابة العامة.

وانتدبت النيابة العامة الدكتور بيشوى جريس مفتش صحة المركز، لتوقيع الكشف الطبي ومناظرة الجثمان ، واكد فى تقريره ان الوفاة نتيجة توقف عضلة القلب نتيجة للحادث ، ولا توجد بها شبهه جنائية فى الوفاة ، وهذا ما اكدته ايضا التحريات الأولية لمباحث المركز ، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم بموجب الواقعة ، وتم التحفظ علي التوتوك ، بمعرفة الرائد يحيى شاهين رئيس مباحث المركز، وصرحت النيابة العامة بدفن الجثة.