"احمي نفسك".. حملات مقاطعة سرشة ضد إحدى شركات التوصيل الشهيرة وتشجيع فكرة سواقة النساء

دافعي عن نفسك"، "قاومي حتي النهاية"، "خليكي شجاعة ومتخافيش"، كلمات تشجيعية قالتها سيدات مواقع التواصل الاجتماعي في الأونة الأخيرة، بعد حوادث سائقي شركات التوصيل المختلفة، والتي تسببت في مقتل فتاة وأخرى تسبب في جرحها ومحاولة الاعتداء عليها، وأثار الأمر حالة من الجدل والغضب ودفعت عدد كبير إلى مقاطعة تلك الشركات، التي تشكل تهديدًا وخطرًا كبيرًا على الفتيات والنساء.

سائقات من النساء الحل الأمثل لمشكلة سائقي شركات التوصيل

رغم الأزمات والحوادث المتكرر التي حدثت من شركة توصيل شهيرة، والعديد من شركات التوصيل إلا أن السيدات والفتيات يلجئن إلى تلك التطبيقات والشركات في أوقات الأزمات أو لتجنب المواصلات العامة، وبعد الوقائع المأساوية في الفترة الأخيرة بدأت بعض السوشيال ميديا في البحث عن بدائل.

وبعد محاولات عديدة وبحث مطول على أفضل تطبيقات التوصيل، وجد مجموعة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أن أفضل حل هو أن تكون سائقة السيارة سيدة، لتفادي وقائع الخطف والاعتداء المستمر على السيدات، ورشح عدد كبير من النساء مجموعة من التطبيقات التي تكون فيها قائدة السيارة من النساء مثل فيميل female car، pink taxi Egypt.

مقاطعة أوبر

مشاكل تواجة النساء مع تطبيقات التوصيل

بعد التعرف على هذة التطبيقات، وجدت مجموعة كبيرة من السيدات أن هذة الشركات لا تغطي كافة المحافظات، ولذلك اقترحت مجموعة في مساعدة بعضهن عن طريق جروب أو أبلكيشن، فمن تمتلك سيارة يمكنها الكشف عن طريق سيرها وتصل من يكون في نفس طريقها.

ودشن حملة مقاطعة على نطاق واسع، بسبب الأفعال التي صدرت عن سائقي التطبيقات خلال الفترة الأخيرة، وتشجيع فكرة سواقة النساء كوسيلة آمنة من الخطف والاعتداءات.

مقاطعة أوبر

حملات مقاطعة لشركات التطبيق تجوب محافظات مصر

حالة من الغضب الشديد انتشرت في جميع أنحاء مصر، ضد شركة توصيل شهيرة وذلك بعد واقعة إجرامية جديدة، تمثلت في محاولة سائق اغتصاب فتاة بالتجمع.

وسرعان شن مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، حملات مقاطعة ضد شركات التوصيل، حيث نشر عدد كبير من المستخدمين منشورات لهم عبر فيسبوك، ضد الشركة وتطبيق التنقل والسفر الخاص بها.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، منشورات حول مقاطعة شركات التوصيل، مطالبين بحذف تطبيق التنقل والسفر الخاص بها.