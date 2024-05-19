الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: وجود أوباما في تشكيل الزمالك "مهم" ولكن

أوباما
أوباما

حذر أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، لاعبي الفريق الأبيض من ارتكاب الأخطاء ضد فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي الكونفدرالية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "الأخطاء ممنوعة من لاعبي الزمالك أمام نهضة بركان، وتواجد أوباما مهم ولكن المؤشرات توضح أنه بعيد عن حسابات جوميز".

وأضاف: "مصطفى شلبي شارك في التدريبات الأخيرة بشكل جيد ووجوده يمثل قوة للفريق، وأتمني التوفيق للجهاز الفني في اختيار العناصر التي ستخوض اللقاء".

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