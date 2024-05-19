الأحد 19 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ميدو: نحتاج لهدف مبكر في مباراة نهضة بركان

ميدو
ميدو

أكد أحمد حسام "ميدو"، نجم الزمالك السابق، أن مباراة نهضة بركان المغربي صعبة للغاية في نهائي الكونفدرالية.

وقال ميدو في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "مباراة نهضة بركان صعبة وتحتاج لتركيز جميع لاعبي الزمالك ونحتاج لهدف مبكر لإرباك الخصم من بداية اللقاء".

وأضاف: "جماهير الزمالك ستصنع ملحمة تاريخية في استاد القاهرة، وهناك حالة تفاؤل بين الجميع وهذا الأمر يقلقني".

وأوضح: "مباراة النهائي تحتاج إلى الاهتمام بكل التفاصيل الصغيرة والتعامل بحذر مع الكرات الثابتة، وأتمنى من جوميز أن يختار التشكيل الأمثل والمناسب للقاء".

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