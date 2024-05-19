حسين ياسر: نهائي الكونفدرالية فرصة للاعبي الزمالك لصناعة التاريخ وكتابة مجد شخصي

أكد حسين ياسر المحمدي، نجم الزمالك السابق، أن الاستحواذ على الكرة من أهم الأشياء التي يجب أن يقوم بها لاعبي القلعة البيضاء.

وقال المحمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي أحمد علي، المُذاع على قناة الزمالك: "لابد أن يتمتلك لاعبو الزمالك المبادرة في بداية المباراة وتهديد مرمى نهضة بركان، ويجب أن يتحلى اللاعبين بالصبر وعدم الاستعجال".

وأضاف: "أتمنى أن يسجل لاعبي الزمالك هدف مبكرة ولكن أحذر من عنصر الاستعجال، والاستحواذ على الكرة سيربك أيضا حسابات الفريق المغربي".

وأوضح: "جماهير الزمالك ستكون حافز للاعبين وعنصر ضغط على الفريق المغربي وهذا الأمر سيكون جيد للغاية لأن الجماهير البيضاء تمثل قوة ضاربة".

وتابع: "أتمنى استمرار تألق سيف الجزيري ومن الممكن أن يسجل هدف في أى وقت من المباراة، وأيضا زيزو فهو نجم كبير وله ثقل داخل الملعب".

واختتم تصريحاته قائلا: "المباريات النهائية فرصة لأى لاعب من أجل صناعة المجد وكتابة تاريخ شخصي".