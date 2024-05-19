سقوط صاحبة مركز تعليمي لإستخراج شهادات دراسية مزورة بسوهاج

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان سوهاج من إلقاء القبض على حاصلة على بكالوريوس تقيم بدائرة القسم لقيامها بإدارة كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص وإتخاذه وكرا لمزاولة نشاطها الإجرامي في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة بزعم تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج مقابل مبالغ مالية من ثلاثة إلى خمسة آلاف جنيه للشهادة الواحدة وجرى التحفظ على المتهمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لقسم ثان سوهاج من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن ورد معلومات لفرع الإدارة مفادها قيام "سهى . ع . ع . م" 45 سنة حاصلة على بكالوريوس تقيم دائرة القسم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص تحت مسمى "خاص" الكائن دائرة القسم وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطها الإجرامي فـي الإحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية مزورة بزعم منح الدارسين دورات تعليمية فـي عدة مجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بالداخل والخارج وقيامها بتنظيم دورات تدريبية ودراسية وهميه وتمكنت من خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبي الحصول علي تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية تراوحت ما بين "3000" إلى "5000"جنيه للشهادة الواحدة والإستيلاء على أموالهم تحت ذات الزعم .

عقب استصدار إذن النيابة العامة تم إستهداف مقر المركز المشار إليه وضبط المتهمه وعثر على الآتي [ جهاز لاب توب وشهادات بأسماء العديد من الدارسين منسوبة للمركز المشار إليه تفيد حصولهم علي دورات مختلفة فـي مجالات محاسبة وخدمة عملاء ولغة إنجليزية وإقتصاد وإحصاء وعدد من الشهادات منسوبة للأكاديمية خاصة للتدريب بأسماء العديد من الدارسين تفيد حصولهم على دورات تدريبية مختلفة فـي مجالات التسويق وخدمة العملاء وأكلاشيهات الأول منطوقة محددة والآخر منطوقة محددة وعدد دفاتر صغيرة الحجم مدون بها أسماء العديد من الدارسين بالمركز والمبالغ المالية المحصلة منهم ] .

وبمواجهة المتهمه بما أسفر عنه الضبط أقرت بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .