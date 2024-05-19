إصابة 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة ملاكي بأسيوط

اصيب 5 أشخاص في الساعات الأولي من صباح اليوم الأحد إثر حادث إنقلاب سيارة ملاكى على طريق الجيش بمحافظة أسيوط بسبب السرعة الزائدة.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارًا من اللواء توفيق جاد مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط يفيد بورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بحدوث حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الجيش بمحافظة أسيوط بسبب السرعة الزائدة ووجود مصابين.

وعلى الفور إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المباحث وسيارات الإسعاف وتبين من المعاينة والفحص حدوث حادث انقلاب سيارة ملاكى على طريق الجيش بمحافظة أسيوط بسبب السرعة الزائدة

وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وهم ح.م.ل 47 عاما وس.م.ا 59 عاما وا.ح.ع 70 عاما وس.م.ا 50 عاما وم.م.ا 32 عاما

وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسيوط الجامعي بجامعة أسيوط وتم تحرير محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة العامة.