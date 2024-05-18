تعقد محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثالثة، جلسه 23 يونيو المقبل، محاكمة 5 متهمين لاتهامهم باستدراج وخطف شخص وتعذيبه بالضرب بسلاح "عصا خشبية"، والحرمان من الطعام وظلوا محتجزينه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة وقاموا بالتخلص من جثته، بدائرة قسم ثان شبرا الخيمه بمحافظة القليوبية، لاستكمال المرافعة وتقديم باقي المستندات.

23 يونيو المقبل.. محاكمة 5 متهمين لاتهامهم باستدراج وخطف شخص وتعذيبه بشبرا الخيمة

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 35494 لسنة 2023 جنايات أول شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 2806 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهمين "محمد ع ه"، 30 سنة، سائق، ومقيم عزبة البكري بمسطرد قسم ثان شبرا الخيمة، و "صلاح ف م"، 30 سنة، سائق، ومقيم بعزبة الجمال بمسطرد قسم ثان شبرا الخيمة، و"محمد م م"، 40 سنة، سائق، ومقيم مساكن ايسكو بهتيم بقسم ثان شبرا الخيمة، و "عماد ح ف"، 40 سنة، أمين شرطة سابق وبدون عمل حاليا، ومقيم بعزبة الجمال بمسطرد - قسم ثان شبرا الخيمة، و"خالد م ج"، لأنهم في غضون الفترة من 27 / 2 / 2023، وحتى 21 / 3 / 2023، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة محافظة القليوبية قتلوا المجنى عليه، "مصطفى أحمد حسانين هريدي"، عمدا مع سبق الإصرار على إثر خلافا سابق بين المتهم الأول والمجني عليه بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتله واعدوا لهذا الغرض أدوات ( عصي خشبية )، ونفاذاً لاتفاقهم استدرجوه تحايلا إلى مسكن الأول وما أن دلف إليه حتى تعدوا عليه ضرباً وقيدوه وشلوا حركته وما أن استشعروا افتضاح أمرهم نقلوه الحانوت المتهم الخامس وأمعنوا في الاعتداء عليه وتقييده واحتجازه قاطعين سبل الحياة عنه قاصدين قتله فأحدثوا إصاباته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة، أن قد اقترنت تلك الجناية بجنايات أخرى تقدمتها إذ إنهم في ذات الزمان والمكان، خطفوا المجنى عليه سالف الذكر بالتحايل بأن استدرجه الأول لمسكنه حيث كمن له باقي المتهمين وأبعدوه عن بيئته وذويه على النحو المبين بالتحقيقات، واحتجزوا المجنى عليه سالف الذكر بدون وجه حق وعذبوه بدنيا بتقييده وتوثيقه على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطرد أمر الإحالة، أنهم حازوا وأحرزوا أدوات (عصي خشبية)، مما تستخدم في التعدى على الأشخاص بدون مسوغ من الضرورة الحرفية أو المهنية.

محاك مة 10 متهمين لاتهامهم بقتل شخص بالخانكة

كما تنظر محكمة جنايات بنها، الدائرة الثالثة ،جلسة اليوم الثاني من دور شهر يوليو ، محاكمة 10 متهمين، لاتهامهم بقتل شخص بسبب خلافات سابقة بينهم، باستخدام أسلحة نارية "3 بندقيات خرطوش، وفرد خرطوش"، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، للاستدعاء الطبيب الشرعي وسماه مرافعة دفاع المتهمين، مع استمرار حبس المتهمين لتلك الجلسة.