كشف غموض حادث اختفاء موظف بالقليوبية

بعد تغيب 17 يوما..

شيع اهالى قرية قرنفيل دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية جنازة موظف عثر على جثتة بعد اختفاءه بـ 17 يوما عن منزله بالقرية، حيث عثر عليه مقتولا وسط ارض زراعية باحدى القرى المجاورة خرج الجثمان من مسجد الشهيد بالقرية وسط حالة من الحزن من اسرته واهليته واصدقائه وتم دفنه بمقابر اسرتة بالقرية .

كشف غموض اختفاء موظف عن منزله 17 يوما..



وتمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض اختفاء موظف عن منزله وأسرته 17 يومًا بقرية قرنفيل بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية، حيث تبين أن وراء اختفائه عاملا وآخرين قاموا باستدراجه من منزله حيث توجه إليهم مستقلًا دراجته النارية وقاموا بالتخلص منه بقتله ودفن جثته وسط الزراعات ثم قاموا بإلقاء الدراجة النارية بقرية بطوخ.

ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد المتهم الأول وضبطه وجارٍ ضبط آخرين، حيث اعترف بارتكاب الواقعة وأرشد عن مكان دفن جثة المجني عليه، حيث تم استخراجها ونقلها إلى مستشفى بنها العام.

الجناة استدرجوه وقتلوه ودفنوا الجثة وسط الزراعات…



وكان مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية قد تلقى بلاغا من جميل مصطفى الدالى باختفاء نجله ويدعى ناصر 46 سنة موظف منذ مطلع الشهر الجاري، وأفاد والده في محضر الشرطة بأن نجله خرج من منزله مستقلًا دراجته النارية ولم يعد وقاموا بالبحث عنه في كل مكان لدى أقاربهم وأصدقائه ولم يتم العثور عليه.

وتم تشكيل فريق بحث قاده اللواء محمد السيد مدير مباحث المديرية، وتوصلت التحريات والبحث إلى العثور على دراجة المجني عليه في أحد المجاري المائية بدائرة مركز شرطة طوخ وتم التحفظ عليها، وقام فريق البحث بفحص علاقات المجني عليه وما إذا كانت بينه وبين آخرين خلافات من عدمه.



وتوصلت تحريات أجهزة الأمن بعد 17 يومًا من اختفاء المجني عليه إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا من القرية وتم إلقاء القبض عليه وبتضييق الخناق عليه اعترف بارتكابه الواقعة بمساعدة آخرين قاموا باستدراج المجنى عليه وقاموا بالتخلص منه إثر خلافات بينهم وبين المجني عليه وقاموا بدفن الجثة وسط الزراعات بين قرية قرنفيل بدائرة مركز القناطر وقرية قرقشندة بدائرة مركز شرطة طوخ ثم تخلصوا من الدراجة النارية ملك المجنى عليه بإلقائها في أحد المصارف المائية بنطاق مركز طوخ.