جانتس: الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة

هدد بيني جانتس عضو مجلس الحرب الإسرائيلي، بانسحاب حزبه من حكومة الائتلاف إذا لم يلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التوقعات، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ"القاهرة الإخبارية".

وأوضح بيني جانتس، أن الخطة يتعين أن تضع رؤية ما بعد الحرب لحكم غزة والتجنيد العسكري العادل في إسرائيل، مطالبًا مجلس الحرب بالموافقة على خطة من 6 نقاط للصراع في غزة بحلول 8 يونيو.



وشدد بيني جانتس، على أن من يتحكمون في إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن وجزء من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم، مؤكدًا أن منذ السابع من أكتوبر وحتى اليوم نعيش حربا وجودية وهناك أقلية صغيرة سيطرت على قيادة إسرائيل وتقودها إلى المجهول.

وأضاف بيني جانتس، أن هناك خلل في قرارات مصيرية لم يتم أخذها ونتنياهو يقود سفينة إسرائيل إلى الدمار، متابع: “المعركة الكبيرة التي نخوضها كشفت المعاناة التي يعيشها الإسرائيليون”.

وفي وقت سابق، أكد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس إنه إذا قامت حكومة نتنياهو بمنع صفقة تبادل للمحتجزين لن يستمر بمجلس الحرب، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

بينما تلوح في الأفق بوادر أمل في المحادثات المصرية الإسرائيلية حول صفقة بين تل أبيب وحماس، قال وزير الخارجية الإسرائيلي اليوم السبت إن من الممكن تأجيل التوغل المزمع في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة في حال التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم الحركة الفلسطينية.

وقال الوزير إسرائيل كاتس خلال مقابلة مع القناة 12 التلفزيونية إن "إطلاق سراح الأسرى هو الأولوية القصوى بالنسبة لنا".

وردا على سؤال عما إذا كان ذلك يشمل تأجيل عملية مزمعة للقضاء على كتائب حماس بمدينة رفح، أجاب كاتس "نعم...إذا كان هناك اتفاق فسنعلق العملية".

أتت هذه التصريحات، بعد أن أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" اليوم السبت أنّ مصر قدمت اقتراحاً لحركة "حماس" بالإفراج عن 20 إلى 40 محتجزاً إسرائيلياً مقابل وقف إطلاق النار في القطاع الفلسطيني.

ومن المرجح التوصل إلى اتفاق بين حركة "حماس" في غزة والجانب الإسرائيلي في غضون الأيام القليلة المقبلة، على الرغم من وجود بعض التحفظات. وفق الفضائية المصرية شبه الرسمية.

