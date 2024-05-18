البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت اليوم في دوري أبطال أفريقيا

تقام اليوم العديد من المباريات الهامة في مختلف الدوريات، وأبرزها مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال إفريقيا والتي يرغب في مشاهدتها عدد كبير من محبي القلعة الحمراء وجماهير كرة القدم المصرية بشكل عام.

البث المباشر لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي يلا شوت اليوم

ومن خلال البحث المتكرر من العديد من المواطنين في الوقت الحالي عن بتوقيت القاهره موعد مباراه الاهلي والترجي، فقد أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم على أنه من المقرر أن تنطلق المباراة بين الاهلى والترجي في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية من مساء اليوم السبت الموافق 18 مايو 2024، على أن تكون ضمن نهائي بطولة دورى أبطال أفريقيا للعام الحالي 2024.

تترقب الجماهير المصرية والإفريقية بثا مباشرا لمباراة الأهلي والترجي التونسي، والتي تنطلق في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم السبت على استاد حماد العقربي، المعروف باسم ملعب رادس الأولمبي، وذلك في لقاء الذهاب لنهائي دوري أبطال إفريقيا.

ويسعى الفريق الأحمر لحصد اللقب الإفريقي للمرة الثانية عشرة في تاريخه، وتعويض خسارته أمام نفس المنافس على لقب البطولة عام 2018 بعد الفوز باستاد الجيش المصري ببرج العرب بثلاثة أهداف لهدف، قبل الخسارة في تونس بثلاثة أهداف نظيفة.

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كما يمكنك أيضًا مشاهدة مواجهة الأهلي والترجي عبر رابط أخر من خلال الضغط هنا ..

وأوضحت الإذاعة التونسية أنه على الجماهير أخذ احتياطاتها عند شراء تذاكر مباراة الترجي أمام الأهلي، والمنتشرة عبر الأسواق السوداء، مُشيرةً إلى أنه سبق تزوير التذاكر في مباراة تونس ومالي، في تصفيات كأس العالم، والتي شهدت حضور جماهيري أكثر من المسموح به في الملعب.

تشكيل الاهلى المتوقع لمباراة الترجي

كما ننشر لكم تشكيل الاهلى المتوقع لمباراة الترجي، والذي يكون نحو ما يلي: