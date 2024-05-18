بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت

بث مباشر مباراة الاهلي والترجي اليوم السبت 18-5-2024 في دوري ابطال افريقيا،في كل مكان ينتظر محبي كرة القدم بشغف العثور على قنوات مجانية تبث مباراة الأهلي والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2024، هذه المباراة الهامة التي تتطلب الفوز للفريق الأقوى للوصول إلى مباراة الإياب بروح معنوية عالية. ستقام المباراة اليوم في تونس وستنقل حصرياً على قنوات بي إن سبورت المشفرة، لكن هناك بعض القنوات المجانية التي ستبثها على النايل سات لتمكين الجميع من متابعة ودعم فرقهم المفضلة.

بث مباشر مباراة الاهلي والترجي يلا شوت

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم

وننشر لكم القنوات الناقلة لمباراة الاهلي اليوم، ومن المنتظر بان تقام مباراة الاهلي والترجي التونسي لعام 2024 في دوري نهائي ابطال افريقيا ولقد يمكنك مشاهدة مباراة الإياب على القناة المفتوحة تايم سبورت البث الأرضي، وقناة beIN Sports 6 الناقلة لمباراة الأهلى والترجي على النايل سات، فقد جاء تردد هذه القناه الناقله للمياره النهائية في دورى أبطال أفريقيا 2024 على النحو الآتي:

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الأهلي والترجي بث مباشر في دوري أبطال أفريقيا

تردد قناة beIN Sports 6 على النايل سات

جاء القمر الصناعي: النايل سات.

وجاء التردد: 11054.

وجاء معدل الاستقطاب: v.

وجاء معدل الترميز: 27500.

وجاء معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

التشكيل المتوقع لفريق الاهلي امام الترجي التونسي

وبناء على بحث الكثير والكثير من جماهير النادي الاهلي بالبحث حول معرفة ما هو التشكيل المتوقع للمباراة الاهلي امام الترجي التونسي، فقد جاء التشكيل على النحو الآتي..

اولا سوف ياتي في حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

ثانيا سوف ياتي في خط الدفاع: محمد هاني، محمد عبدالمنعم، رامي ربيعة، على معلول.

وجاء في خط الوسط: مروان عطية، إمام عاشور، أكرم توفيق.

وجاء في خط الهجوم: بيرسي تاو، حسين الشحات، وسام أبوعلى.

موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي

وبعد ان وضحنا لجميع المتابعين القنوات التي ستقوم بعرض مباراة الاهلي والترجي اليوم السبت 18 مايو فمن المنتظر بان يتم عرض المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر .