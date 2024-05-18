القبض مستريح كيان تعليمي يمنح شهادات تمريض وهمية بالغربية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص بإدارة كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بمحافظة الغربية ، وإتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجال التمريض، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى المستشفيات والعيادات الخاصة.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية "مزورة ومعدة للتزوير" بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لبعض الجامعات وممهورة بخاتم شعار الجمهورية "مقلد" – عدد من الكارنيهات الدراسية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للكيان الوهمى - مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان - أكلاشيه – عدد من دفاتر تحصيل النقدية - جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه فنياً تبين إحتوائه على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى")، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



عاقبت محكمة جنايات بنها، الدائرة السابعة، عاطلاً بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لعاطل، لاتهامه بالإتجار بالمواد المخدرة "الهيروين"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

المشدد 10سنوات لعاطل بتهمة اتجار بالمواد المخدرة بشبين القناطر

وتضمن أمر الإحالة فى القضية رقم 11494 جنح مركز شبين القناطر لسنة 2023، والمقيدة برقم 901 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهم "إبراهيم أ أ"، 31 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، لأنه حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.



وكشفت تحريات المباحث حول الواقعة، ورود معلومات بقيام عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، عقب استصدار إذن النيابة تم ضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة "الهيروين"، وهاتف محمول ومبلغ مالي.



وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات، إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية أمام المحكمة المختصة فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.



وفي واقعة أخرى ، كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض واقعة تغيب ناصر الدالى مقيم بقرية قرنفيل التابعة لمدينة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، بعد أن تم العثور على جثمانه مقتولا بأرض زراعية نائية وسط الجنانين، بعد أن قتله عدد من الأشخاص تعاونوا على إنهاء حياته لخلافات بينهم، وجرى نقل الجثة لمستشفى بنها التعليمي.



وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهلية المتوفى وانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك.



تلقى اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية اخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية، يفيد ورود بلاغ من "جميل مصطفى الدالي"، بتغيب نجله " ناصر " 46 سنة موظف عن المنزل منذ يوم منذ 17 يوما ولم يعود حتى الآن، ومقيم بدائرة المركز.



تشكل فريق بحث توصل إلى أنه من خلال أقوال والده أنه خرج من منزله مستقلا دراجته النارية ولم يعود، وقاموا بالبحث عنه في كل مكان لدى أقاربهم وأصدقائه، ولم يتم العثور عليه منذ أوائل الشهر الجاري حتى تم العثور على دراجته النارية في احدى القرى التابعة لمركز شرطة طوخ بجوار أحد المصارف المائية، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 2914 لسنة 2024 إداري القناطر الخيرية.