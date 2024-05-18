السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

واشنطن بوست: روسيا تجاوزت التوقعات الغربية بقدراتها العسكرية والاقتصادية

روسيا
روسيا

ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية أن المرونة التي أظهرتها روسيا في المجالين العسكري والاقتصادي تجاوزت التوقعات الغربية، على العكس من أوكرانيا التي أصبحت أكثر ضعفا.

 

وجاء في الصحيفة: "تبين أن روسيا أكثر مرونة مما كان متوقعا، في حين أن أوكرانيا أصبحت أكثر ضعفا".

وأشارت إلى أن "الغرب كان يعد أوكرانيا لصراع طويل الأمد وزيادة ضغط العقوبات على روسيا، لكن الهجوم المضاد الأوكراني في عام 2023 فشل، كما فشلت آمال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في تحقيق (النصر الكامل)".

 

وكان الرئيس البلغاري رومين راديف قد صرح أن الانتصار على روسيا في الصراع الأوكراني أمر مستحيل.

 

وأكد بأنه "من غير المقبول أن يتم تقديم مواصلة الحرب والنصر المستحيل على روسيا على أنهما السبيل الوحيد الممكن للخروج من الوضع".

 

وفي وقت سابق من العام الجاري، حسنت مؤسسات دولية توقعاتها لأداء الاقتصاد الروسي بعد أن كانت قد توقعت انهياره بسبب القيود والعقوبات غير المسبوقة التي فرضها الغرب.

 

ويتوقع البنك الدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا هذا العام بنسبة 2.2%، فيما يتوقع صندوق النقد الدولي نموه بنسبة 3.2%.

 

 

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