تحت رعاية القاهرة.. توثيق شهادات لجرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

انطلقت صباح اليوم السبت ١٨ مايو ٢٠٢٤، المرحلة الثانية من أنشطة البعثة المشتركة لتوثيق شهادات جرحى العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحتل الذين يتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات المصرية .

بدأت المرحلة الأولى بزيارة الفريق صباح اليوم إلى مستشفى السعديين بمركز منيا القمح في محافظة الشرقية، ويليها بعد ظهر اليوم زيارة مستشفى ههيا العام، حيث يتلقى الجرحى والمرضى الفلسطينيين الرعاية في سبعة مستشفيات عامة واثنتين من المشافي الجامعية في محافظة الشرقية.

وتمتع أنشطة البعثة المشتركة في مرحلتها الثانية لتشمل خمسة محافظات، بهدف استكمال إعداد الملفات القضائية لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب الإسرائيليين.

وكان تقرير أنشطة المرحلة الأولى الصادر في ٦ أبريل الماضي، قد وثق شهادات ٨٥ من جرحى العدوان الإسرائيلي على غزة الذين يتلقون العلاج في ١٢ مستشفى بمحافظات شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والقليوبية والقاهرة.

وأكد علاء شلبي، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أنه يقع على عاتق سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي المسؤولية عن تدبير متطلبات المعيشة للمدنيين الفلسطينيين تحت الاحتلال بما في ذلك توفير الرعاية الصحية للجرحى والمرضى الفلسطينيين وفق اتفاقية جنيف الرابعة للعام ١٩٤٩، وعلى الدول الأطراف السامية المتعاقدة مسؤولية إلزام سلطات الاحتلال بواجباتها.

وأضاف رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن مسؤولية توفير المساعدات والرعاية البديلة لضحايا العدوان والجرائم الإسرائيلية هي مسؤولية دولية مشتركة، وليست على عاتق مصر وحدها.